В Улан-Удэ количество пострадавших от отравления выросло до 133 человек

Число пострадавших при посещении кафе в Улан-Удэ выросло до 133 человек, 64 из них госпитализированы, сообщили корреспонденту "Сибирь.Реалий" в пресс-службе МВД по Республике Бурятия. На 9:00 утра 14 января местного времени за медицинской помощью после посещения кафе "ШулэнДо" обратилось 133 человека, среди пострадавших 12 детей, они все госпитализированы.

Ранее сообщалось, что у 57 заболевших был диагностирован сальмонеллез, состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.

Региональный Роспотребнадзор провел проверку кафе, специалисты обнаружили грубые нарушения санитарных правил, которые привели к загрязнению продуктов. Работа кафе приостановлена, полиция изучает обстоятельства произошедшего.

"Пока правовое решение не принято, проводятся экспертизы, известно будет, скорее всего, во вторник-среду, уголовное дело возбудит Следственный комитет", – уточнили в пресс-службе регионального МВД.