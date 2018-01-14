Премьер Японии Абэ призвал страны Балтии оказать давление на КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал членов НАТО Эстонию, Латвию и Литву оказать давление на Северную Корею. Во время визита в страны Балтии Абэ заявил, что все должны тесно сотрудничать, чтобы поддерживать и укреплять основанный на законе международный порядок в Северной Корее, который сейчас является угрозой для мирового сообщества. Абэ выступил 13 января в столице Литвы – Вильнюсе.

Он заявил, что, несмотря на недавнее ослабление напряженности в преддверии зимних Олимпийских игр в Южной Корее, важно "максимизировать давление" на Пхеньян, чтобы обуздать ядерные и баллистические ракетные программы КНДР.

Премьер-министр Литвы Саулиус Свернелис выразил поддержку усилиям Абэ, как и латвийский коллега Марис Кучинскис, с которым Абе встретился ранее 13 января в столице Латвии Риге. Япония вместе с союзниками США и Южной Кореей приложила все усилия, чтобы Северная Корея не продолжала свои испытания ядерных и баллистических ракет, которые запрещены резолюциями ООН.

В последние дни напряженность на Корейском полуострове несколько спала после того, как представители Северной и Южной Кореи встретились, чтобы обсудить участие КНДРа в зимних Олимпийских играх 9–25 февраля. 12 января Абэ начал свою европейскую поездку с посещения Эстонии. Премьер-министр Японии посетит Болгарию, Сербию и Румынию и станет первым премьер-министром Японии, который посетит эти страны.