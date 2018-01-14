В Иране сняты ограничения на работу мессенджеров и соцсетей

В ночь на воскресенье, 14 января, власти Ирана сняли все ограничения на работу мессенджера Telegram, введенные в конце декабря в связи с антиправительственными манифестациями в разных городах страны. Об этом сообщило агентство IRNA. Тогда же были заблокированы некоторые сайты и социальные сети.

Министр связи и коммуникаций Ирана в дни массовых волнений предупредил о вероятности полного запрета на работу мессенджера Telegram на территории страны, поскольку администрация этой компании, якобы не уважает иранские законодательство.

Создатель Telegram Павел Дуров в связи с предупреждением иранских властей заявил, что отказывается блокировать каналы, которыми пользуются участники мирных протестов. Тем не менее, как сообщает агентство IRNA, в некоторых городах страны каналы Телеграма подвергались частичной "фильтрации".