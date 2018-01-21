Чужая война

Цугцванг – это положение в шахматах, когда нужно делать ход, но, каким бы он ни был, позиция только ухудшится.

Российская победа над террористами в Сирии состоялась в очередной раз. Президент Путин в очередной раз приказал вывести российских военных из Сирии. Тот, кто считает "выводы", знает, что это уже третий вывод. После того как террористов победили и военных вывели, состоялся удар минометами по базе "Хмеймим". Есть погибшие. Есть поврежденная боевая техника. А еще перед этим упал российский боевой вертолет. Экипаж погиб. В общем, все в традициях российских политических реалий. Войска вывели, но военнослужащие продолжают гибнуть. Террористов уничтожили, но они продолжают нападать на военную базу. И даже более того, у них есть склады, на которых они хранят и собирают беспилотники. И эти склады в очередной раз успешно уничтожены российскими военными.

Понять, что происходит на Ближнем Востоке и что там будет происходить, – задача столь сложная, что решивший ее может смело претендовать на Нобелевскую премию, настолько все сложно и непрогнозируемо. Вот перечень основных "игроков" в регионе: Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Эмираты, Турция, Россия, США. При этом Россия, Турция и США территориально находятся в стороне от Ближнего Востока, но настойчиво хотят играть там "первую скрипку". Зачем? Раньше район Ближнего Востока и Персидского залива был источником нефти для Запада, а для СССР и России впоследствии – регулятором цен на нефть, как следствие, индикатором уровня национального дохода. Но сегодня ситуация сильно изменилась, потому что основными потребителями ближневосточной нефти являются Япония и Китай. При этом ни Китай, ни Япония не посылают войска в регион, не грозят санкциями, да и мировую цену на нефть происходящее в регионе не очень колеблет. Вон, в Иране произошли волнения. Казалось, последствия для региона могли быть какими угодно, но нефть практически не дрогнула в цене.

Или, скажем, Израиль, одна из мощнейших стран региона. И что? Вы слышали когда-нибудь, чтобы Израиль претендовал на Ормузский пролив? Или на территории Сирии? Пытался захватить и поработить Ливан или Египет? Нет, потому что Израилю нужно только одно: чтобы его не трогали и не взрывали. Когда его трогают, тогда Израиль отвечает.

Россия снова оказывается в чужой гражданской войне. Вопрос: ради чего?

А что нужно Ирану? Ирану нужно в первую очередь смыть в море Израиль – государство, которого, как считают в Тегеране, не существует в природе. Ирану нужны территории Сирии и Ливана. Не в прямом смысле "территории", чтобы их присоединить к себе, а территории, которые будут подконтрольны Ирану, дадут выход к Средиземному морю и границам Израиля. Ирану нужны острова в Заливе, и Тегеран вступил в конфронтацию с ОАЭ по поводу спорных островов. Еще ему нужен Йемен, чтобы держать, снова воспользуюсь шахматной терминологией, под шахом Саудовскую Аравию. А что нужно Саудовской Аравии? Чтобы на ее границах с Йеменом не полыхали боевые действия. Чтобы ее нефть свободно уходила покупателям через Ормузский пролив и Красное море.

А что нужно России? Ну, теоретически, чтобы хоть кто-то покупал российское оружие в этом регионе. А практически? Да просто чтобы боялись. А то "полюс силы", "ядерная держава", но не боятся...

Теперь к Сирии. Сирия – это весь Ближний Восток в миниатюре. При папе Асаде Сирия была нефтяной страной, диктатурой с неплохой по региональным меркам армией, вооруженной советским оружием. Чем стала Сирия при сыне Асаде и в чем причина войны? Причина, на мой взгляд, в несостоятельности экономической модели "а-ля социализм", в недовольстве населения репрессиями диктатуры. А что такое гражданская война? Шанс ввязаться в борьбу – наряду с реальными противниками режима – недовольным, несостоявшимся, закомплексованным, экзальтированным, фанатичным со всего мира. И вот результат: рядом с оппозицией Асаду появляется "Исламское государство".

И вот приходит Россия, бороться со злом на дальних рубежах. И приходит Иран со своими сателлитами: "Хезболлой", палестинскими, ливанскими, пакистанскими бригадами идейных товарищей. Конечно, приходят и США, чтобы не отстать. И начинается "мочилово". Всех против всех. Итог: Россия, как нам объявлено, победила запрещенное в России "Исламское государство". Мир. Законность. Открыта дорога к политическому урегулированию в Сирии.

Правда, тут есть одна загвоздка. Кто и против кого воевал в Сирии? Кто был по разные стороны фронта? По одну сторону была армия "законно избранного президента Асада", который, правда, умудрился потерять контроль над 90% территории своей страны. И восстановил против себя три десятка оппозиционных партий, групп и движений общей численностью более 200 тысяч. Из 20 миллионов населения Сирии 3,5 миллиона бежали из страны после начала войны. Из оставшихся "законного президента" поддерживают от силы 4–5 миллионов, а остальные хотят просто жить, есть, спать, молиться. И вот этого президента пришли поддержать Иран и Россия. Уничтожая "Исламское государство" и заодно противников Асада.

Что касается "Исламского государства", то пусть его, это грязные ребята, фанатики и садисты. Туда им и дорога! Но вот остальное… Вряд ли "легальные" противники Асада уничтожены, а если так, то они будут продолжать борьбу и будут пытаться Асада "свалить".

Подтверждения уже налицо: это и удары по российским – союзным Асаду – войскам, это и удары по пригородам Дамаска, и по российскому посольству в Дамаске. То есть, по сути, главная задача всей операции – поддержать и защитить Асада в соответствии с "законной просьбой сирийского правительства" – Россией не выполнена. И вероятность того, что Асада завтра взорвут в его дворце или в бункере под дворцом, абсолютно реальна. И соответственно, тогда России либо придется кровью отстаивать свое право на бессрочную бесплатную аренду баз "Хмеймим" и "Тартус", либо, сцепив зубы, убраться из Сирии восвояси. По требованию новой и тоже "законной" сирийской власти.

А если же "мирный процесс" все-таки случится в Сирии и там пройдут выборы, то итогов может быть два. Первый: Асад проигрывает, и новая власть деликатно просит Россию выйти вон. Либо Асад выиграет, что очень вероятно, причем Асад возьмет минимум 180% голосов избирателей. И тогда возмущенная оппозиция снова начинает гражданскую войну. И Россия снова оказывается в чужой гражданской войне. Вопрос: ради чего?

Нет, не видать нам Нобелевской премии…

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

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