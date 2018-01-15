Суд отклонил иск Ильи Яшина к мэру Москвы Собянину

Таганский суд Москвы в понедельник отклонил иск главы Красносельского совета депутатов, оппозиционного политика Ильи Яшина к мэру российской столицы Сергею Собянину. Об этом Яшин рассказал на своей странице в Facebook.

Иск был посвящен акции "День свободных выборов" 24 декабря, проведение которой запретила мэрия. По мнению политика, судья не рискнула "принять решение против Собянина". Также, по оценкам Яшина, мэрия "не потрудилась прислать на заседание подготовленных юристов".

​Ранее политик отмечал, что не имеет иллюзий относительно работы московских судов, но подал иск в суд, так как "старается действовать последовательно и отстаивать вместе с единомышленниками права органов местного самоуправления".

24 декабря Яшин организовал в Красносельском районе акцию "День свободных выборов". Акция была запланирована как районный праздник, однако мэрия, а вслед за ней прокуратура и Мосгорсуд объявили ее незаконной. Полиция обещала пресечь ее проведение. В итоге мероприятие прошло в формате встречи с депутатами без задержаний, но Яшина впоследствии оштрафовали как организатора.