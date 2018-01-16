В Ростове-на-Дону были задержаны руководители "Открытой России"

В аэропорту Ростова-на-Дону во вторник были задержаны председатель "Открытой России" Александр Соловьев и менеджер правозащитного направления движения Полина Немировская. Об этом сообщил сайт "МБХ Медиа".

О задержании также написала в Твиттере сама Немировская. Полицейские сообщили активистке, что скоро приедет следственная группа, которая будет выяснять, к какой именно организации принадлежат активисты. Немировская добавила, что полицейские изъяли брошюры и наклейки с символикой движения.

Спустя два часа Соловьева и Немировскую отпустили.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" отмечает, что Полина Немировская прилетела в Ростов для проведения семинара "Открытой России" в предвыборном штабе Ксении Собчак, а на следующий день аналогичное мероприятие запланировано в штабе Алексея Навального.

11 декабря Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внес сайт "Открытой России" в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

В апреле Генеральная прокуратура России признала "нежелательной" зарегистрированную в Великобритании организацию Otkrytaya Rossiya. В Минюсте заявили, что к зарегистрированному в России движению претензий нет, но позднее нескольких его участников задержали по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.