Акцию Навального в Екатеринбурге признали "угрожающей безопасности"

Власти Екатеринбурга признали акцию 28 января в поддержку всероссийской "забастовки избирателей" противоречащей Конституции и угрожающей безопасности России. Фотографию заявления чиновников опубликовал в своем твиттере глава избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

По мнению Волкова, текст заявления "невероятен по наглости" и является "бредом".

В своем заявлении чиновники объясняют невозможность проведения митинга 28 января тем, что подобное мероприятие "лишает граждан конституционного права – избирать". По мнению представителей власти, сама акция "создает угрозу безопасности Российской Федерации".

16 января власти Казани запретили проведение митинга в поддержку "забастовки избирателей". Свое решение они объяснили тем, что акция не соответствует требованиям для проведения публичного мероприятия.

После отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации в качестве кандидата в президенты России Навальный призвал к бойкоту выборов 18 марта – так называемой "забастовке избирателей". 28 января сторонники оппозиционера готовятся провести массовые уличные акции протеста в десятках городов России. 15 января сторонники Навального в разных городах начали подавать заявки на проведение акций в поддержку "забастовки избирателей".