Полиция изъяла листовки для псковского штаба Алексея Навального

Правоохранительные органы изъяли из офиса транспортной компании посылку с листовками про "забастовку избирателей", предназначенными для псковского штаба Алексея Навального.

В группе сторонников оппозиционера в соцсети "ВКонтакте" опубликована аудиозапись телефонного разговора координатора штаба Валентина Болдышева с сотрудницей компании "СПСР-Экспресс". По ее словам, с утра она получила сообщение "о том, что в ФСБ на совещании было принято решение изъять данное отправление".

Валентин Болдышев пояснил Радио Свобода, что сообщение о прибытии посылки поступило еще вчера, 16 января, но курьер до штаба не доехал. В транспортной компании объяснили это поломкой автомобиля.

Позднее в штабе сообщили, что ознакомились с протоколом изъятия. Из него следует, что листовки забрали сотрудники МВД.

Алексей Навальный объявил "забастовку избирателей" после того, как его не допустили до участия в президентских выборах из-за судимости по делу "Кировлеса". Ранее, когда оппозиционер вел агитационную кампанию, его штабы неоднократно сообщали об изъятии печатной продукции.