"Новая газета": ВАК за сутки утвердила 399 степеней доктора наук

За один день – 30 декабря 2011 года – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования России (ВАК) присудила 399 ученых степеней доктора наук. Об этом пишет один из основателей сообщества "Диссернет" Андрей Заякин в "Новой газете".

Среди утвержденных в тот день диссертаций была и работа нынешнего министра культуры России Владимира Мединского, которую впоследствии подвергали критике. Тогда же одобрили работу председателя Центральной избирательной комиссии Башкирии Хайдара Валеева, в которой позже нашли 315 страниц некорректных заимствований, и работу депутата Александра Сметанова, которого впоследствии лишили докторской степени за "списывание".

По информации "Новой газеты", решение по диссертациям проходило "в обход" экспертного совета ВАК и принималось в спешке.

Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков". Группа специалистов-историков впоследствии подготовила заключение, в котором эта работа была названа ненаучной и абсурдной. В октябре 2017 года экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра степени доктора исторических наук, однако президиум аттестационной комиссии отказался это делать.