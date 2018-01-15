Китай и Россия отказались участвовать во встрече по проблеме КНДР

В канадском городе Ванкувере во вторник пройдет встреча министров иностраных дел 17 стран, обеспокоенных наращиванием Северной Кореей своего ракетно-ядерного потенциала. На встрече будет отсутствовать ключевой игрок — Китайская Народная Республика. Как сообщили в Госдепартаменте, Россия тоже не пошлет своих дипломатов в Ванкувер, тем не менее, и Пекин, и Москва будут полностью проинформированы об итогах встречи министров.

Цель встречи — выработать финансово-дипломатические меры по оказанию дальнейшего воздействия на Пхеньян, хотя напряженность на Корейском полуострове в последние дни несколько ослабла: после двухлетней паузы на прошлой неделе возобновился межкорейский диалог, и КНДР заявила, что не будет бойкотировать предстоящюю Олимпиаду и пошлет в Пхёнчхан своих спортсменов.

На форум в Ванкувере соберутся, в основном, те страны, чьи войска участвовали в Корейской войне 1950-1953 гг. на стороне Юга; Китай в том конфликте воевал на стороне Севера. КНР подвергла критике предстоящий саммит, заявив, что "отсутствие на нем ключевого игрока не продвинет вперед дела урегулирования северокорейской ядерной проблемы". Китайская сторона, среди прочего, предлагала обсудить мораторий на американо-южнокорейские военные учения, но Вашингтон был против включения этого предложения в повестку дня.

Участники встречи, в частности, рассмотрят перспективы ужесточения контроля над судами, перевозящими в Северную Корею или из нее компоненты оружия массового поражения. Как заметил высокопоставленный представитель Государственного департамента США Брайн Хук, "множатся признаки того, что политика максимального давления на Пхеньян приносит свои плоды".