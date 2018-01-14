Сеул и Пхеньян договорились обсудить приезд артистов КНДР на Олимпиаду

Северная Корея и Южная Корея договорились провести переговоры о возможности направить группу артистов КНДР на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Переговоры пройдут в павильоне Тонгил на северокорейской стороне в деревне Панмунджом 15 января. Об этом говорится в заявлении Министерства Республики Корея по делам объединения. Делегацию возглавит чиновник из министерства культуры, спорта и туризма.

Они будут проводиться поочередно в Доме мира, который находится на южнокорейской стороне Панмунджома в демилитаризованной зоне, и в Тонгильском павильоне на севере. Министерство сообщило ранее в субботу, что Северная Корея предложила провести переговоры 15 января. Сообщается, что Южная Корея попросила быстро дать ответы на обсуждение рабочих вопросов об участии Севера в зимних Олимпийских играх в Пхёньчхане.

Официальные лица Севера и Юга Кореи ранее на этой неделе заявили, что договорились провести переговоры для предотвращения случайного конфликта после возобновления официального диалога, прерванного более двух лет из-за роста напряженности в связи с развитием программ вооружений КНДР.

Южная Корея также заявила, что хочет создать объединенную женскую хоккейную команду с Севером. Представитель Международной олимпийской комиссии Северной Кореи заявил, что рассматривает это предложение, в то время как обе стороны также проведут переговоры под эгидой МОК 20 января. В совместном заявлении, сделанном после 11 часов переговоров во вторник, Северная и Южная Корея сообщили, что согласились провести переговоры военных и что Северная Корея направит большую делегацию на зимние Олимпийские игры.