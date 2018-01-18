Глава Чечни заявил о возможной смерти пропавшего певца Бакаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пропавший певец Зелимхан Бакаев возможно был убит. 17 января на совещании с представителями силовых структур, посвящённом задержанию руководителя грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева и похищению певца Зелимхана Бакаева, Рамзан Кадыров назвал Титева наркоманом, а также сообщил о смерти певца Бакаева. Кадыров обвинил родственников Бакаева в его убийстве. Видео с выступлением Кадырова появилось в эфире ЧГТРК "Грозный".

"Свой сын, из-за того, что они не могут сказать, что он их, сами его не сберегли. Теперь говорят, что его забрали по приказу Кадырова, Кадыров его забрал. Вы видели, что я давал приказ? Вы видели, что его ловят? Вы видели, что его посадили? У вас есть какие-нибудь доказательства, [чтобы] это утверждать? Я по телевизору выступил и сказал о нем? Или сказал схватить его? Или полицейские его задержали? У себя внутри семейные проблемы, не смогли его остановить. Потом [сказали ему] "приезжай", а когда он приехал те, видимо, двоюродные или троюродные братья предъявили ему, что ты типа это [гей]. Из-за этого говорят, что Кадыров ему что-то сделал? У них что, в селе вообще нет мужчин? У них в роду неужели нет мужчин нормальных? Они же знали, чем занимался их родственник. Не хотят говорить, сказать, типа, это мы [убили], это наш мужчина, это мы сделали. Они прекрасно знают, кто их родственник. А потом, типа, это Кадыров все сделал. У них в роду нет никого, кто бы сказал, типа, это наш мужчина, наши дела, и мы сами разберемся. До этого мы знали, чем он занимается в Москве и закрывали глаза на это. Откуда нам знать, где он. Почему вы втягиваете нас в свои разборки? Расскажите своим женщинам [женщинам рода Бакаевых], чем она была [оскорбительное, пренебрежительное обращение в женском роде – прим.]. Надо посмотреть откуда и рассказать им. Что оно вообще? Бакаев? Бакаев. Какая-то хрень. Её [Зелима] обсуждают. Весь мир ее обсуждает", – сказал он.

Отец пропавшего певца Хуссейн Бакаев в интервью Радио Свобода заявил, что родные в похищении его сына участия не принимали: "Никто его домой не забирал, он нормальный человек, а не тот, кем его хотят сделать в глазах общественности. Никто его в роду не трогал, и трогать не за что было", – сказал он. Не верят в то, что Бакаева могли убить, и друзья певца, с которыми удалось поговорить журналисту Радио Свобода. На то, что Зелимхаа похитили именно чеченские силовики, указывает и видео, появившееся 24 сентября 2016 года в эфире грозненского телевидения. На нём Бакаев, обращаясь к другу Исламу, сообщает, что находится в Германии. Близкие певца и правозащитники назвали видео постановочным и сфабрикованным. В Еврокомиссии подтвердили, что пропавший певец не въезжал на территорию Европы.

Глава "Российской ЛГБТ Сети" Игорь Кочетков в разговоре с журналистом Радио Свобода назвал выступление Кадырова прямым следствием кампании по сбору подписей с требованием к российским властям провести расследование похищения Бакаева. Её "ЛГБТ Сеть" организовала совместно с международной ЛГБТ организацией All Out. "Это явка с повинной, – сказал Кочетков в интервью Радио Свобода. – Кадыров фактически признал, что Бакаева убили, более того, он оправдывает и поощряет эти действия». По словам Кочеткова, "ЛГБТ Сеть" будет рассматривать возможность обращения в Следственный комитет с заявлением относительно возможного убийства Бакаева.

Некоторые знакомые Бакаева, впрочем, обвиняют активистов и журналистов в том, что чеченские силовики могли расправиться с певцом: "Всех геев пытали и передавали семье недели через две, – сказал один из них, – Только Зелима держали так долго, потому что подняли шум, а потом публично написали, что он гей. Если бы всё было тихо, давно бы отпустили, как остальных». Игорь Кочетков, впрочем, с этим не согласен: "Обвинять в убийстве Бакаева можно только тех кто его убил, – сказал он. – Нам уже десять лет говорят, что не надо писать и говорить о чеченских геях, что будет только хуже. Кроме того, не всех геев отпускали, нам известны случаи убийств людей, про которых никто ничего не знал».

Певец Зелимхан Бакаев пропал в Грозном 8 августа 2017 года, куда приехал из Москвы на свадьбу сестры. Его близкие считают, что певца похитили и содержали в секретной тюрьме. Мать певца Малика Бакаева рассказала "Кавказскому узлу", что следственное управление в Чечне возбудило уголовное дело по факту исчезновения Зелимхана еще в октябре. Исследования биллинга мобильного телефона результатов не дали, его номер был переоформлен на жителя Москвы, а вместо фото певца на аватаре в WhatsApp появился снимок грозненской мечети.

Бакаев выступал с концертами в Дагестане, Ингушетии и Москве. В Чечне, по словам его друга, ему запретили выступать, так как "его музыка слишком отличалась от той, что понимают в республике".