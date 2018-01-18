Адвокат: чеченка, которая уже год пытается узнать судьбу мужа, пропала

Авокат Петр Заикин посетил РОВД Старопромысловского района Грозного, но не нашел там Амину Автурханову. Об этом он сообщил Русской службе Би-би-си.

Анонимное сообщение о том, что Амина Автурханова, которая пыталась добиться расследования "внесудебной казни" мужа Зелимхана Джабаева, пропала и уже больше недели не выходит на связь с родными, поступило на редакционный номер "Новой газеты" 11 января. Как удалось выяснить изданию, ее забрали из дома матери в селе Верхний Наур в Надтеречном районе Чечни 8 января и, возможно, она находится в РОВД Старопромысловского района.

Летом прошлого года "Новая газета" рассказала о массовой казни задержанных в Чечне. По данным издания, в ночь с 26 на 27 января были убиты как минимум 27 человек. Среди них был и Зелимхан Джабаев. Власти Чечни назвали "ложью" информацию газеты.

Почти год Амина Автурханова пытается выяснить судьбу мужа. Ей и ее родителям неоднократно угрожали, требуя прекратить расследование. 6 сентября ее продержали в отделении полиции около 12 часов вместе с грудным ребенком.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова уже направила в МВД Чечни запрос о судьбе задержанной.