Навальный отказался перенести акцию 28 января с Тверской в Щукино

Оппозиционер Алексей Навальный отказался от предложения московской мэрии перенести намеченную на 28 января акцию протеста с Тверской улицы в район Щукино. Об этом он написал у себя в твиттере.

Политик призвал своих сторонников приходить на мероприятие в рамках назначенной на конец января всероссийской "забастовки избирателей". Согласовать шествия уже отказались администрации нескольких городов, в частности - Санкт-Петербурга, Волгограда, Магнитогорска, Кургана и Челябинска. В ряде случаев организаторам предложили сменить формат акции на митинг или перенести мероприятие на окраину.

В четверг в петербургском штабе Навального прошел обыск. Активисты сообщили, что полицейские выгнали из помещения всех, кроме координатора, изъяли технику и отказались впустить журналиста.

По данным "Новой газеты", за последние три дня подобные обыски прошли в 11 предвыборных штабах оппозиционера.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". 30 декабря Верховный суд России отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения ЦИК. 6 января апелляционная инстанция это решение утвердила, а сегодня Навальный вновь обжаловал отказ.

Представители оппозиционера назвали недопуск к выборам незаконным и подали заявки на проведение акций 28 января в десятках городов страны.