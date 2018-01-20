Активист рассказал о нападении после шествия 19 января в Москве

Активист общественного движения "Левый блок" рассказал, что на него напали после состоявшегося в пятницу в Москве антифашистского шествия. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" называет только имя потерпевшего – Илья.

Он сообщил, что возвращался с акции, когда его окликнули трое неизвестных и спросили про "митинг Маркелова". После этого они повалили активиста на землю и избили. По словам Ильи, у него разбито лицо.

В Москве 19 января прошло шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых в этот день девять лет назад. Полиция задержала четырех человек из-за шарфов и лыжных масок на лицах. Их обвинили в нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Суд признал виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой радикальных националистов Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Тихонов приговорен к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы.