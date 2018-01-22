Суд в Москве рассмотрит иск Минюста РФ о ликвидации фонда Навального

Мещанский суд Москвы сегодня рассматривает иск Министерства юстиции России к фонду "Пятое время года", который обеспечивает работу штабов оппозиционера Алексея Навального.

Ведомство утверждает, что в деятельности фонда обнаружены нарушения, и просит ликвидировать его. Представители Навального полагают, что этот иск – политическое решение, чтобы помешать работе штабов оппозиционного политика.

В ноябре прошлого года ведомство начало внеплановую проверку фонда по заявлению прокремлевского юриста Ильи Ремесло, который обвиняет Навального и начальника его штаба Леонида Волкова в махинациях и заявил, что деятельность фонда не соответствует тому, что написано в уставе организации.

Через фонд "Пятое время года" проходила большая часть платежей на кампанию по допуску Навального на выборы президента России. Именно через фонд проходила большая часть платежей, которые поступают в качестве пожертвований на избирательную кампанию. Согласно финансовому отчету кампании Навального, всего с декабря 2016 года она получила более 275 миллионов рублей пожертвований. Большая часть этих денег была потрачена на зарплаты сотрудников штабов.

Навальный не был допущен до выборов президента из-за приговора по делу "Кировлеса". Его штабы сейчас работают как "штабы забастовки избирателей", к которой Навальный призвал своих сторонников.