Оливковая ветвь в консервной банке

Доброе утро!

Турция начала наземную операцию против сирийских курдов в регионе Африн на северо-западе Сирии. “Шаг за шагом мы очистим нашу страну до границы с Ираком от террористической мерзости, которая пытается взять нас в осаду”, – сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Операция, в ходе которой союзник США по НАТО воюет с союзниками США по международной коалиции, называется “Оливковая ветвь”. Российские военные выведены из района боевых действий. Сегодня ситуацию будут обсуждать члены Совета безопасности ООН.

Жертвами нападения талибов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле стали 19 человек, в том числе 14 иностранцев, среди которых есть граждане Украины. Большинство убитых – сотрудники авиакомпании Kam Air. Один из погибших – генконсул Афганистана в Пакистане.

Власти Пакистана закрыли бюро Радио Свобода в Исламабаде, потому что работающие там журналисты представляют точку зрения “враждебного разведывательного агентства”. Этот жест пакистанских властей можно считать ответом на резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес пакистанских властей.

Вице-президент США начал поездку по странам Ближнего Востока, отложенную на месяц из-за бурной реакции на признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Пенс побывал в Египте, потом встретился с королем Иордании, который выразил обеспокоенность по поводу Иерусалима. Планируется, что Пенс посетит Израиль, однако глава Палестинской автономии Махмуд Аббас уже отказался с ним встречаться.

Прошел год со дня инаугурации президента США Дональда Трампа и знаменитого марша женщин на Вашингтон. В субботу Марши женщин прошли в сотнях американских городов, Дональд Трамп приветствовал их твитом о том, что сейчас в США – самая низкая безработица среди женщин за последние 18 лет.

В США приостановлена работа некоторых госучреждений – главным образом, национальных парков, поскольку Сенату не удалось утвердить бюджет. Демократы пошли на обструкцию законопроекта, требуя от республиканцев согласия на легализацию иммигрантов, привезенных в страну детьми. Речь идет о судьбе более двух миллионов человек; сейчас их защищает от депортации указ Обамы, срок действия которого истечет в марте.

В Германии начинаются переговоры о создании коалиции между Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель и социал-демократами. От успеха переговоров зависит создание стабильного правительства (выборы в Германии прошли в конце сентября; ранее закончились провалом переговоры Меркель по созданию коалиции со свободными демократами и зелеными).

Делегация КНДР прибыла в Сеул для подготовки к участию в Олимпиаде. Ранее к соревнованиям – вне квот – были допущены 22 северокорейских спортсмена. Число российских спортсменов, которые смогут принять участи в Играх в Пхёнчхане, МОК сократил с 500 до 389.

В России – суды, обыски, задержания:

Мэр Махачкалы арестован на 10 суток; его подозревают в превышении служебных полномочий;

арестован на 10 суток; его подозревают в превышении служебных полномочий; В грозненском офисе “Мемориала” полиция после обыска изъяла сигареты и консервную банку, якобы служившую пепельницей. Сотрудники “Мемориала” утверждают, что никогда не видели эти предметы у себя в конторе. Адвокат арестованного главы “Мемориала” Оюба Титиева сообщил о слежке.

полиция после обыска изъяла сигареты и консервную банку, якобы служившую пепельницей. Сотрудники “Мемориала” утверждают, что никогда не видели эти предметы у себя в конторе. Адвокат арестованного главы “Мемориала” Оюба Титиева сообщил о слежке. В Сочи на два месяца арестован автор независимого проекта “СочиБлог” – его подозревают в вымогательстве у депутата от ЛДПР.

Социолог из Петербурга Евгений Шторн бежал в Ирландию – после того, как его пыталась завербовать ФСБ, пользуясь отсутствием у него гражданства.

В Омске задержаны восемь волонтеров местного штаба Навального – они только собирались достать листовки с призывом поучаствовать в “забастовке избирателей”, намеченной на воскресенье. В псковском штабе Навального прошел обыск – забрали все те же листовки и оргтехнику. Сегодня Мещанский суд Москвы рассмотрит иск Минюста о закрытии фонда “Пятое время года”, через который организуется деятельность штабов политика по всей стране.

И еще одна российская неновость. Ни один федеральный телеканал не сообщил в итоговой недельной программе о двух нападениях в российских школах, 15 января в Перми и 19 января в Улан-Удэ.

Во Франции умер великий повар Поль Бокюз, создатель новой французской кухни. Ему был 91 год.

Три ссылки сегодня тоже начнем с Турции, только не с нынешней, а столетней давности:

“За лето 1915 года британские и французские солдаты изрыли ландшафт Галлиполийского полуострова разветвленной сетью траншей”. Отрывок из книги британского историка-арабиста Юджина Рогана “Падение Османской империи: Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920” (М.: Альпина нон-фикшн, 2018).

“Сегодня околел последний маленький кролик у Мифа на кровати – я смотрел на его смерть – было жаль”. В издательстве “Дмитрий Сечин” выходят дневники Константина Сомова.

И две ссылки про науку. Здесь рассказывается история поисков девятой планеты Солнечной системы в транснептуновом пространстве, а здесь – биография покойного Пан-Пана, самца панды, который спас свой вид от вымирания.

Искренне ваши,

Семь-сорок