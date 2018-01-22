Оливковая ветвь в консервной банке

Все, что нужно знать рано утром 22 января
Доброе утро!
Турция начала наземную операцию против сирийских курдов в регионе Африн на северо-западе Сирии. “Шаг за шагом мы очистим нашу страну до границы с Ираком от террористической мерзости, которая пытается взять нас в осаду”, – сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.
Операция, в ходе которой союзник США по НАТО воюет с союзниками США по международной коалиции, называется “Оливковая ветвь”. Российские военные выведены из района боевых действий. Сегодня ситуацию будут обсуждать члены Совета безопасности ООН.
Жертвами нападения талибов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле стали 19 человек, в том числе 14 иностранцев, среди которых есть граждане Украины. Большинство убитых – сотрудники авиакомпании Kam Air. Один из погибших – генконсул Афганистана в Пакистане.
Власти Пакистана закрыли бюро Радио Свобода в Исламабаде, потому что работающие там журналисты представляют точку зрения “враждебного разведывательного агентства”. Этот жест пакистанских властей можно считать ответом на резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес пакистанских властей.
Вице-президент США начал поездку по странам Ближнего Востока, отложенную на месяц из-за бурной реакции на признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Пенс побывал в Египте, потом встретился с королем Иордании, который выразил обеспокоенность по поводу Иерусалима. Планируется, что Пенс посетит Израиль, однако глава Палестинской автономии Махмуд Аббас уже отказался с ним встречаться.
Прошел год со дня инаугурации президента США Дональда Трампа и знаменитого марша женщин на Вашингтон. В субботу Марши женщин прошли в сотнях американских городов, Дональд Трамп приветствовал их твитом о том, что сейчас в США – самая низкая безработица среди женщин за последние 18 лет.
В США приостановлена работа некоторых госучреждений – главным образом, национальных парков, поскольку Сенату не удалось утвердить бюджет. Демократы пошли на обструкцию законопроекта, требуя от республиканцев согласия на легализацию иммигрантов, привезенных в страну детьми. Речь идет о судьбе более двух миллионов человек; сейчас их защищает от депортации указ Обамы, срок действия которого истечет в марте.
В Германии начинаются переговоры о создании коалиции между Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель и социал-демократами. От успеха переговоров зависит создание стабильного правительства (выборы в Германии прошли в конце сентября; ранее закончились провалом переговоры Меркель по созданию коалиции со свободными демократами и зелеными).
Делегация КНДР прибыла в Сеул для подготовки к участию в Олимпиаде. Ранее к соревнованиям – вне квот – были допущены 22 северокорейских спортсмена. Число российских спортсменов, которые смогут принять участи в Играх в Пхёнчхане, МОК сократил с 500 до 389.
В России – суды, обыски, задержания:
И еще одна российская неновость. Ни один федеральный телеканал не сообщил в итоговой недельной программе о двух нападениях в российских школах, 15 января в Перми и 19 января в Улан-Удэ.
Во Франции умер великий повар Поль Бокюз, создатель новой французской кухни. Ему был 91 год.
Три ссылки сегодня тоже начнем с Турции, только не с нынешней, а столетней давности:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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