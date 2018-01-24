В воронежский штаб Алексея Навального пришла полиция

Полиция в среду пришла с обыском в воронежский штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом телеканалу "Дождь" рассказал координатор штаба Павел Смирнов. По его словам, сотрудники правоохранительных органов искали некие "экстремистские листовки".

В Краснодаре юриста местного штаба Навального Размика Симоняна арестовали на трое суток по обвинению в неподчинении полиции, сообщает "Голос Кубани". Сторонники Навального связывают задержание Симоняна с его активным участием в подготовке "Забастовки избирателей".

По данным "Дождя", только в январе полицейские не менее 14 раз обыскивали штабы Навального в городах России. В большинстве случаев они изымали печатную продукцию, которую называли запрещенными агитационными материалами.

Во вторник о появлении полицейских сообщили в штабе оппозиционера в Санкт-Петербурге. Сторонники Навального закрылись в помещении, а по окончании рабочего дня смогли его беспрепятственно покинуть.

Портал "ОВД-Инфо" сообщает, что 23 января полицейские приходили в дом несовершеннолетнего сторонника оппозиционера во Владимирской области и спрашивали, откуда 14-летний подросток брал листовки, за расклейку которых его задержали на прошлой неделе.

Алексей Навальный не был допущен до выборов президента из-за приговора по делу "Кировлеса". Его штабы сейчас работают как "штабы забастовки избирателей", к которой оппозиционер призвал своих сторонников.