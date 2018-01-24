Инициативу об объединении районов Марьино и Люблино отозвали

Инициаторы проведения референдума об объединении московских муниципалитетов Марьино и Люблино отказались от этой идеи. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Он уточнил, что инициативу отозвали накануне.

О том, что совет депутатов муниципального округа Марьино хочет провести референдум об объединении столичных районов Марьино и Люблино 11 января, сообщил портал "Медиазона". По данным источников издания, рассматривался вариант о проведении голосования в день выборов 18 марта.

Ранее СМИ писали, что власти рассматривают проведение референдумов местного значения 18 марта как один из способов повышения явки на президентских выборах.