"Санкционный" автопарк для Аксенова

Подписывайтесь на нас в telegram
Подконтрольное России крымское правительство решило обновить свой автопарк. Подарок чиновники себе сделали "под елку" – контракт о приобретении автомобилей в лизинг заключили в последние дни 2017 года. Свыше двух десятков новых иномарок Toyota и Mercedes будут оплачивать из бюджета полуострова в течение 2018 года. Приобретение правительством новинок японского и немецкого автопрома свидетельствует о том, что крымским чиновникам успешно удается обходить санкции.
Об автопарке правительства Крыма "Крым.Реалии" уже писали ранее. Из документов, которыми располагают "Крым.Реалии", следует, что в нем свыше шести десятков различных автомобилей иностранного производства. Они были произведены до российской аннексии полуострова, то есть могли быть захвачены в 2014 году вместе с админзданиями.
Теперь автопарк пополнили и новинками. Тендер по поставке автомобилей в лизинг был объявлен в конце прошлого года дирекцией по обеспечению деятельности правительства и его аппарата. Согласно условиям, закупались новые автомобили, произведенные не ранее 2017 года, со всеми комплектующими.
Европейские автомобили за 41 миллион
На конкурс была подана всего одна заявка – от симферопольского ООО "Генлизинг". С ним и был заключен контракт на поставку 21 автомобиля на общую сумму 41,6 миллиона рублей.
Половина стоимости поставленных автомобилей была оплачена фирме сразу после заключения контракта
Всего закупили 15 японских автомобилей Toyota Camry R2 Комфорт, четыре автомобиля Toyota Camry R6 Exclusive, а также два микроавтобуса Mercedes-Benz Tourist 516 с количеством мест 19+1. Они оснащены системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, бортовым компьютером, датчиками дождя и света и прочим перечнем различных функций.
Половина стоимости поставленных автомобилей была оплачена фирме сразу после заключения контракта. Еще свыше 20 миллионов рублей необходимо будет выплатить в течение года.
Согласно договору, правительство Крыма обязуется ежемесячно платить за каждый поставленный автомобиль 6 тысяч рублей. То есть в общем новые автомобили Toyota и Mercedes каждый месяц будут обходиться бюджету в 126 тысяч рублей.
Сделка демонстрирует, что местным властям успешно удается обходить санкционный режим, действующий на полуострове с 2014 года
"Лизинговые платежи оплачиваются лизингополучателем в соответствии с графиком платежей – ежемесячно, до истечения лизингового периода, не позднее 25-го числа каждого месяца", – говорится в договоре. Сделка, в результате которой крымскому правительству были поставлены европейские автоновинки, демонстрирует, что местным властям успешно удается обходить санкционный режим, действующий на полуострове с 2014 года. Схемы обхода санкций подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов ранее предлагал иностранным инвесторам, гарантируя при этом полную безопасность их бизнесу на "свободных территориях". В данном случае получить европейские товары чиновникам крымского Кабмина удалось благодаря сотрудничеству с фирмой "Генлизинг".
Бизнес-мост в Европу
По информации Российской налоговой службы, компания "Генлизинг" была зарегистрирована в сентябре 2014 года в Симферополе с уставным капиталом в 35,7 миллиона рублей. На полуострове фирма имеет два офиса – в Симферополе и Севастополе.
Возглавляет "Гензилинг" бизнесмен Виталий Косенко. Информации о его деятельности в Крыму ранее "Крым.Реалии" в открытом доступе не нашли.
В условиях, когда крупные российские лизинговые компании опасаются заходить на крымский рынок, "Генлизинг", по сути, является там единственной заметной фирмой, которая предоставляет полный спектр услуг по долгосрочному лизингу транспортных средств, спецтехники и оборудования.
Партнером фирмы в Крыму является группа компаний "Автодель" депутата подконтрольного России крымского парламента от "Единой России", бывшего члена Партии регионов Михаила Смолянова. Она тоже обеспечивает крымских чиновников иностранными автомобилями и запчастями.
Финансовым партнером "Генлизинга" является "Генбанк" – российский банк, зашедший в 2014 году на полуостров и оказавшийся во всех санкционных списках. Другие банки полуострова сотрудничать с "Генлизингом" отказались, рассказал крымским СМИ Виталий Косенко.
"Обращения в другие финансовые структуры на территории Крыма не дали никаких результатов, потому что они с опаской смотрят на финкредитование из-за вероятных рисков. Так что ни от каких других банков кредитования мы, к сожалению, не получаем", – заявлял он.
Как фирме, зарегистрированной в санкционной зоне, удается закупать европейские автомобили и оборудование, "Крым.Реалии" попытались узнать у ее гендиректора. Но Виталий Косенко отказался общаться с корреспондентом, пояснив это так: "Ваше издание не отражает действительность в Крыму, я не считаю необходимым давать вам какую-либо информацию".
Между тем автомобили для правительства Аксенова – не единственный пример поставок этой компанией европейских товаров в Крым. В прошлом году она поставила гидравлический молот для строительства моста через Керченский пролив. Планируется, что он будет использован на участке сооружения железнодорожной части будущего моста.
Оказалось, что этот молот произведен в Финляндии. То есть тоже был доставлен на полуостров вопреки санкциям.
Оригинал публикации на сайте "Крым.Реалии".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.