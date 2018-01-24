"Санкционный" автопарк для Аксенова

Подконтрольное России крымское правительство решило обновить свой автопарк. Подарок чиновники себе сделали "под елку" – контракт о приобретении автомобилей в лизинг заключили в последние дни 2017 года. Свыше двух десятков новых иномарок Toyota и Mercedes будут оплачивать из бюджета полуострова в течение 2018 года. Приобретение правительством новинок японского и немецкого автопрома свидетельствует о том, что крымским чиновникам успешно удается обходить санкции.

Об автопарке правительства Крыма "Крым.Реалии" уже писали ранее. Из документов, которыми располагают "Крым.Реалии", следует, что в нем свыше шести десятков различных автомобилей иностранного производства. Они были произведены до российской аннексии полуострова, то есть могли быть захвачены в 2014 году вместе с админзданиями.

Теперь автопарк пополнили и новинками. Тендер по поставке автомобилей в лизинг был объявлен в конце прошлого года дирекцией по обеспечению деятельности правительства и его аппарата. Согласно условиям, закупались новые автомобили, произведенные не ранее 2017 года, со всеми комплектующими.



Европейские автомобили за 41 миллион

На конкурс была подана всего одна заявка – от симферопольского ООО "Генлизинг". С ним и был заключен контракт на поставку 21 автомобиля на общую сумму 41,6 миллиона рублей.

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Половина стоимости поставленных автомобилей была оплачена фирме сразу после заключения контракта

Всего закупили 15 японских автомобилей Toyota Camry R2 Комфорт, четыре автомобиля Toyota Camry R6 Exclusive, а также два микроавтобуса Mercedes-Benz Tourist 516 с количеством мест 19+1. Они оснащены системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, бортовым компьютером, датчиками дождя и света и прочим перечнем различных функций.

Половина стоимости поставленных автомобилей была оплачена фирме сразу после заключения контракта. Еще свыше 20 миллионов рублей необходимо будет выплатить в течение года.

​Согласно договору, правительство Крыма обязуется ежемесячно платить за каждый поставленный автомобиль 6 тысяч рублей. То есть в общем новые автомобили Toyota и Mercedes каждый месяц будут обходиться бюджету в 126 тысяч рублей.

Сделка демонстрирует, что местным властям успешно удается обходить санкционный режим, действующий на полуострове с 2014 года

"Лизинговые платежи оплачиваются лизингополучателем в соответствии с графиком платежей – ежемесячно, до истечения лизингового периода, не позднее 25-го числа каждого месяца", – говорится в договоре. Сделка, в результате которой крымскому правительству были поставлены европейские автоновинки, демонстрирует, что местным властям успешно удается обходить санкционный режим, действующий на полуострове с 2014 года. Схемы обхода санкций подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов ранее предлагал иностранным инвесторам, гарантируя при этом полную безопасность их бизнесу на "свободных территориях". В данном случае получить европейские товары чиновникам крымского Кабмина удалось благодаря сотрудничеству с фирмой "Генлизинг".

Бизнес-мост в Европу

По информации Российской налоговой службы, компания "Генлизинг" была зарегистрирована в сентябре 2014 года в Симферополе с уставным капиталом в 35,7 миллиона рублей. На полуострове фирма имеет два офиса – в Симферополе и Севастополе.

Возглавляет "Гензилинг" бизнесмен Виталий Косенко. Информации о его деятельности в Крыму ранее "Крым.Реалии" в открытом доступе не нашли.

В условиях, когда крупные российские лизинговые компании опасаются заходить на крымский рынок, "Генлизинг", по сути, является там единственной заметной фирмой, которая предоставляет полный спектр услуг по долгосрочному лизингу транспортных средств, спецтехники и оборудования.

Партнером фирмы в Крыму является группа компаний "Автодель" депутата подконтрольного России крымского парламента от "Единой России", бывшего члена Партии регионов Михаила Смолянова. Она тоже обеспечивает крымских чиновников иностранными автомобилями и запчастями.

Финансовым партнером "Генлизинга" является "Генбанк" – российский банк, зашедший в 2014 году на полуостров и оказавшийся во всех санкционных списках. Другие банки полуострова сотрудничать с "Генлизингом" отказались, рассказал крымским СМИ Виталий Косенко.

"Обращения в другие финансовые структуры на территории Крыма не дали никаких результатов, потому что они с опаской смотрят на финкредитование из-за вероятных рисков. Так что ни от каких других банков кредитования мы, к сожалению, не получаем", – заявлял он.

Как фирме, зарегистрированной в санкционной зоне, удается закупать европейские автомобили и оборудование, "Крым.Реалии" попытались узнать у ее гендиректора. Но Виталий Косенко отказался общаться с корреспондентом, пояснив это так: "Ваше издание не отражает действительность в Крыму, я не считаю необходимым давать вам какую-либо информацию".

Между тем автомобили для правительства Аксенова – не единственный пример поставок этой компанией европейских товаров в Крым. В прошлом году она поставила гидравлический молот для строительства моста через Керченский пролив. Планируется, что он будет использован на участке сооружения железнодорожной части будущего моста.

Оказалось, что этот молот произведен в Финляндии. То есть тоже был доставлен на полуостров вопреки санкциям.

Оригинал публикации на сайте "Крым.Реалии".