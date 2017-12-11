"Санкции - реальная опасность для Кремля"

Один из основателей Форума свободной России, политэмигрант Гарри Каспаров о «политических шахматах» 2017 года, «выборах» 2018 года, Ксении Собчак, Григории Явлинском и Алексее Навальном и борьбе за ужесточение международных санкций против режима Владимира Путина.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 11 декабря в 19:05