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Лицом к событию

"Санкции - реальная опасность для Кремля"

Гарри Каспаров

Гарри Каспаров о борьбе против "фашистской диктатуры"

Один из основателей Форума свободной России, политэмигрант Гарри Каспаров о «политических шахматах» 2017 года, «выборах» 2018 года, Ксении Собчак, Григории Явлинском и Алексее Навальном и борьбе за ужесточение международных санкций против режима Владимира Путина.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 11 декабря в 19:05

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