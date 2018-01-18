Крымско-татарского активиста оштрафовали за песню в соцсети

В аннексированном Россией Крыму местного активиста Кемала Сеитьяева оштрафовали на тысячу рублей, а Гирая Куламетова приговорили к десяти суткам ареста. В их квартирах прошли обыски, сообщает портал "ОВД-Инфо".

Сеитьяева признали виновным в производстве и распространении экстремистских материалов. На его странице в социальной сети "ВКонтакте" была обнаружена песня чеченского музыканта Тимура Муцураева, некоторые композиции которого запрещены на территории России.

Гирай Куламетов был обвинен в публичной демонстрации нацистской символики.

Активисты были задержаны 14 октября во время одиночных пикетов с требованием прекратить преследования крымских татар. Полиция расценила эту акцию как несогласованное с властями массовое мероприятие.

После аннексии Крыма в 2014 году на полуострове начались массовые обыски и задержания независимых журналистов и активистов крымско-татарского национального движения. Правозащитники называют действия российских правоохранительных органов политически мотивированными.