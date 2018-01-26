Никита Белых выступил с последним словом. Приговор вынесут 1 февраля

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которого обвиняют в коррупции, выступил в пятницу с последним словом. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Белых, в частности, отметил, что 5 марта 2014 года не проводил встречу ни с бизнесменом Альбертом Ларицким, ни с предпринимателем Юрием Зудхаймером, которые являются ключевыми свидетелями по его делу. По версии следствия, именно в этот день губернатор "сформулировал требование взятки". Сам Белых отвергает обвинения.

Подсудимый также назвал ситуацию со свидетелями "показательной", отметив, что обвинение утвердило 150 человек, а опросило чуть больше двадцати. Белых считает, что свидетельские показания "не подтверждают ту версию обвинения, на которой настаивает прокуратура".

В конце Своей речи Никита Белых еще раз подчеркнул, что все его действия на посту губернатора были направлены на благо Кировской области, и попросил суд вынести справедливое решение.

Оглашение приговора по делу Белых назначено на 1 февраля.

9 января в ходе заседания суда по делу Никиты Белых адвокат бывшего губернатора просил о повторном допросе свидетеля Ларицкого. По версии защиты, 4 октября в суде бизнесмен давал неверные показания, так как на него оказывалось давление, но теперь он готов "рассказать правду". Эти слова подтвердил и сам Белых, сообщив, что Ларицкий заранее попросил у него прощения за показания против него. По словам Белых, свидетелю угрожали "вредными последствиями".

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых называет случившееся провокацией.