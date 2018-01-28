В результате пожаров в Иркутской и Омской областях погибли люди

Два человека погибли и еще семеро пострадали в результате пожара на турбазе "Дарьяна", расположенной на острове Ольхон озера Байкал. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на следственное управление Иркутской области.

В числе пострадавших – четверо иностранных туристов и один сотрудник базы.

В Омской области в воскресенье утром загорелось общежитие. В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщают о пяти погибших, среди которых двое несовершеннолетних.