В Пскове сгорел автомобиль главы местного штаба Ксении Собчак

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В Пскове сгорел автомобиль Виктора Широбокова, координатора местного предвыборного штаба Ксении Собчак. Как сообщает издание "Псковская лента новостей", накануне на этом автомобиле Широбоков отвозил в Москву подписи в поддержку выдвижения Собчак в президенты России.
Юристы псковского штаба телеведущей обратились в полицию. Они считают, что причиной возгорания машины стал поджог. Региональное управление МЧС подтвердило Интерфаксу, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за "занесения постороннего источника огня".
Собчак называет себя кандидатом "против всех". Накануне она провела в Грозном пикет в защиту Оюба Титиева, главы правозащитного центра "Мемориал" в Чечне. После акции к Собчак подошли неизвестные и в грубой форме потребовали от нее уехать из республики.
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