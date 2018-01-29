В Пскове сгорел автомобиль главы местного штаба Ксении Собчак

В Пскове сгорел автомобиль Виктора Широбокова, координатора местного предвыборного штаба Ксении Собчак. Как сообщает издание "Псковская лента новостей", накануне на этом автомобиле Широбоков отвозил в Москву подписи в поддержку выдвижения Собчак в президенты России.

Юристы псковского штаба телеведущей обратились в полицию. Они считают, что причиной возгорания машины стал поджог. Региональное управление МЧС подтвердило Интерфаксу, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за "занесения постороннего источника огня".

Собчак называет себя кандидатом "против всех". Накануне она провела в Грозном пикет в защиту Оюба Титиева, главы правозащитного центра "Мемориал" в Чечне. После акции к Собчак подошли неизвестные и в грубой форме потребовали от нее уехать из республики.