Ксения Собчак собрала подписи для выдвижения в президенты

Телеведущая Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения кандидатом на выборах президента России. Об этом сообщил глава сети ее региональных штабов Тимур Валеев. При этом он добавил, что сбор подписей будет продолжен.

По словам Валеева, необходим запас в 130–140 тысяч подписей на случай отбраковки. Региональные штабы Ксении Собчак столкнулись с массовой подделкой подписей, отметил он. Подавать подписные листы для проверки в Центральную избирательную комиссию штаб Собчак планирует 30 января.

Ксения Собчак выдвигается в президенты от партии "Гражданская инициатива". По закону ей надо собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Ранее о прекращении сбора подписей заявили штабы президента Владимира Путина, основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Путин идет на выборы самовыдвиженцем, ему нужны 300 тысяч подписей. 19 января штаб Путина объявил, что собрано более полутора миллионов подписей. Двое кандидатов – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ глава Совхоза имени Ленина Павел Грудинин – освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий. Они уже зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах президента России, которые назначены на 18 марта.

Оппозиционер Алексей Навальный также подавал документы в ЦИК, однако ему было отказано в регистрации. Сторонники Навального объявили о начале бойкота выборов. На 28 января запланирована так называемая "забастовка избирателей".