Сочи: конференция по Сирии открылась с большими трудностями

Созванная в Сочи по инициативе России конференция, направленная на то, чтобы остановить семилетнюю гражданскую войну в Сирии, сопровождалась рядом недоразумений. Участники пытались помешать выступлению главы МИД России Сергея Лаврова. Кроме того, делегация оппозиции отказалась покинуть аэропорт после прибытия в Сочи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января зачитал заявление президента Владимира Путина о том, что для Сирии уже сложились условия, чтобы перевернуть "трагическую страницу" в ее истории.

Однако некоторые участники Конгресса национального диалога освистали его, обвинив Россию в убийстве мирных жителей в Сирии авиационными ударами. Участники, которые отказались назвать себя, сообщили Reuters, что организаторы впоследствии были вынуждены приостановить пленарное заседание из-за того, что среди делегатов возникли разногласия по поводу того, кто будет избран председателем.

Группа делегатов, в которую входили члены вооруженной оппозиции, которые прилетели из Турции, отказалась покинуть аэропорт в Сочи, пока сирийские правительственные флаги и эмблемы, которые, по их словам, были оскорбительны для них, не будут удалены.

Россия созвала Конгресс национального диалога в Сочи, который, как считала российская сторона, приведет к переговорам о разработке новой конституции для Сирии. Почти 1600 делегатов, представляющих организации, одобренные сирийским правительством, а также правящей партией Баас, создали комитет из 150 человек, которому поручено создать проект конституции.

В итоговом заявлении сочинской конференции не упоминается Асад, который правил Сирией с 2000 года, когда он взял на себя президентство от своего отца. В заявлении содержится призыв к поддержанию сирийских сил безопасности, но они настаивают на том, что они должны "действовать в рамках закона".

Однако переговоры бойкотировали руководители сирийской оппозиции, в то время как США, Великобритания и Франция отказались присутствовать, поскольку, по их мнению, делегация сирийского режима отказалась от "должного взаимодействия". Запад поддерживает отдельный мирный процесс под эгидой ООН, который до сих пор не привел к окончанию войны. Последний раунд этих переговоров состоялся в Вене на прошлой неделе.

30 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил французским законодателям, что мирный процесс в Сирии должен проходить под эгидой ООН, а не России.



На конгрессе присутствовали делегации правительств Турции и Ирана, а также представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.