Ни тепло ни холодно

Доброе утро!

Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу США о положении дел в стране. Положение дел в стране хорошее, сказал президент. Только нужно провести иммиграционную реформу, обновить ядерный потенциал и всегда помнить, что Америка – прежде всего. Россия в докладе была упомянута только один раз – как наиболее серьезный, наряду с Китаем, соперник США. Перед выступлением в инстаграме Трампа появилась прекрасная картинка о любви к родине.

О любви к себе (ну в смысле к России) говорил накануне и президент Путин, комментируя представленный Минфином США “кремлевский список” из 114 чиновников и парламентариев, а также 96 “олигархов”, против части из которых санкции уже и так действуют. Появление этого списка Путин назвал недружественным актом. Реакции российских и американских официальных лиц подобраны тут, но и там, и там недоумевают, почему список олигархов переписан с рейтинга Forbes, а список чиновников – с телефонного справочника Кремля. То, что это примерно так, представители Минфина США, в общем, признали. Интерес, по их словам, представляет секретная часть списка, попадание в который основывалось на непубличной информации. Министр финансов США Стив Мнучин сказал, что новые санкции будут вводиться именно против попавших туда лиц. Здесь список самых неожиданных фигурантов списка, а здесь – список тех, кто туда почему-то не попал (ну кроме Чубайса и Путина, которые даже на это обиделись).

Впрочем, после визита в США находящегося под санкциями главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина становится не очень понятным, как санкции вообще действуют. О визите сообщило российское посольство в Вашингтоне – пишут, что Нарышкин обсуждал борьбу с терроризмом с американскими коллегами. Глава ЦРУ при этом ждет от России новых попыток вмешаться в выборы – на этот раз в промежуточные выборы в Конгресс. (Здесь, кстати, любопытная статья (англ.) о том, кто рассказал американской разведке о бурной деятельности Fancy Bear – голландские спецслужбы).

Родственники погибших при крушении рейса MH17 над Донбассом отсудили (в США) многомиллионные компенсации у Игоря Стрелкова-Гиркина. Гиркин сказал, что ему от этого “ни тепло ни холодно”. Европейский суд по правам человека назначил компенсации троим осужденным по “болотному делу”, но Россия вполне может отреагировать на это решение точно так же, как Гиркин.

Аресты, задержания, сроки:

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и ведущего “Навальный.Live” Руслана Шаведдинова задержали после прибытия в Россию в Шереметьево, предъявили им призывы к участию в несанкционированных акциях и оставили в ОВД на ночь. В воскресенье они вели прямую трансляцию “забастовки избирателей” из-за границы.

Киру Ярмыш и ведущего “Навальный.Live” Руслана Шаведдинова задержали после прибытия в Россию в Шереметьево, предъявили им призывы к участию в несанкционированных акциях и оставили в ОВД на ночь. В воскресенье они вели прямую трансляцию “забастовки избирателей” из-за границы. Следователи не стали ходатайствовать о продлении домашнего ареста математику Дмитрию Богатову , которого обвиняют в призывах к экстремизму. Это может значить, что его освободят. Ранее экспертиза МВД не нашла доказательств его вины.

, которого обвиняют в призывах к экстремизму. Это может значить, что его освободят. Ранее экспертиза МВД не нашла доказательств его вины. Историю врача Елены Мисюриной, которая получила две года колонии по обвинению в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека", можно изучить тут. На сторону Мисюриной встали московские власти, следователи обвинили их в нарушении этических норм (!), а в медицинском сообществе заговорили о новом “деле врачей”.

В Сочи открылся Конгресс сирийского национального диалога, на который съехались полторы тысячи участников, часть из которых тут же оскорбилась видом сирийских флагов (потому что это флаги режима Асада). Вот по этому прекрасному видео можно оценить, какой там был диалог. Политические противники Асада участия не принимали, США, Великобритания и Франция тоже отказались присутствовать. Тем не менее, отобраны 50 человек, которые теперь будут работать над проектом новой сирийской конституции.

В Иране впервые за 40 лет женщины начали протестовать против хиджабов, а в Казахстане разрабатывают эскизы разрешенной бороды – такой, которая бы не тянула на статью о "публичной демонстрации признаков деструктивных религиозных течений".

Три ссылки с деструктивного религиозного течения и начнем:

“Лютер жил в мире, где дьявол действовал ничуть не менее активно, чем Бог. В это все верили!” Обстоятельное интервью с британским историком Реформации Эндрю Петтегри.

Две рецензии. Константин Львов подробно рассказывает о сборнике писем Набокова к жене (“"Есть крошечный русский ресторанчик в самой грязной части Марселя. Я харчил там с русскими матросами”), Лев Оборин пишет о двух новых книгах Павла Пепперштейна “Председатель ада” и “Эпоха аттракциона”.

И самое главное – о поведении растений. Итальянский профессор Стефано Манкузо утверждает, что растения умеют слышать, нюхать, общаться и чуть ли не видеть, а также манипулировать другими растениями и даже животными.

Искренне ваши,

Семь-сорок