"КиноСоюз" подаст в суд на Минкульт из-за "Смерти Сталина"

Общественная организация российских кинематографистов "КиноСоюз" намерена подать в суд на Министерство культуры России из-за отмены показа фильма "Смерть Сталина". Об этом говорится на сайте организации.

По мнению авторов заявления, ведомство использует механизм выдачи прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры. Кинематографисты настаивают на отмене существующего порядка, поскольку он дает "отдельным «влиятельным» лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их в прокат".

Комедия британского режиссёра Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти генерального секретаря в 1953 году. Изначально картина получила прокатное удостоверение, однако 23 января Министерство культуры отменило показ, объяснив это обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма и сочли, что он оскорбляет память погибших.

В ведомстве также заявляли, что предлагали прокатчику перенести премьеру на полгода в связи с годовщиной Сталинградской битвы.