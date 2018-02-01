Мессенджер Telegram вернулся в интернет-магазин App Store. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Причину сбоя он раскрывать не стал.

Telegram стал недоступен в App Store в ночь на 1 февраля. Приложение нельзя было загрузить не только в России, но и за границей. При этом уже установленная программа работала на смартфонах в обычном режиме.

В конце декабря власти Ирана ограничили работу Telegram в связи с антиправительственными манифестациями в разных городах страны. Основателя мессенджера Павла Дурова предупредили о том, что Telegram могут полностью запретить, из-за того что компания якобы не уважает иранское законодательство. В начале января ограничения сняли.

В России мессенджеру грозит блокировка. В октябре Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров утверждает, что требование спецслужб противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки.