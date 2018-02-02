“Будут сидеть!” – сказал Явлинский

Доброе утро!

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых дали восемь лет строгого режима и обязали заплатить 48,2 млн рублей штрафа. Заседание длилось целый день, потому что его приходилось периодически прерывать, чтобы сделать Белых капельницу. Екатерина Рейферт, на которой Белых женился в СИЗО, говорит, что с учетом состояния здоровья ее мужа такой срок равнозначен смертному приговору.

Продолжим про суды и следствия.

Арестованный в Петербурге антифашист Виктор Филинков , проходящий по делу о “террористическом сообществе”, подал в Следственный Комитет заявление о пытках. В нем он рассказывает, что в СИЗО к нему приходил извиняться один из пытавших его фсбшников.

, проходящий по делу о “террористическом сообществе”, подал в Следственный Комитет заявление о пытках. В нем он рассказывает, что в СИЗО к нему приходил извиняться один из пытавших его фсбшников. ФСБ продолжает предотвращать теракты перед выборами Путина . На этот раз в Нижнем Новгороде был предъявлен труп “боевика ИГ”, который якобы готовил теракт, оказал сопротивление при задержании и “был нейтрализован”, как выражаются в ФСБ.

. На этот раз в Нижнем Новгороде был предъявлен труп “боевика ИГ”, который якобы готовил теракт, оказал сопротивление при задержании и “был нейтрализован”, как выражаются в ФСБ. В Дагестане арестован Казим Нурмагомедов, вызволивший своего сына из рядов игиловцев . Ранее арестовали старшего брата раскаявшегося игиловца. Пособничество терроризму.

. Ранее арестовали старшего брата раскаявшегося игиловца. Пособничество терроризму. “Новая газета” оштрафована на 400 тысяч рублей за публикацию статей Али Феруза ("незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина"). Сегодня Мосгорсуд будет по второму кругу рассматривать вопрос о выдворении гражданина Узбекистана Феруза из России. Выдачи журналиста добиваются власти Узбекистана. Россия отказала Ферузу в убежище, но есть надежда, что суд учтет, что уже после задержания летом прошлого года Феруз получил разрешение на пребывание в Германии.

("незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина"). Сегодня Мосгорсуд будет по второму кругу рассматривать вопрос о выдворении гражданина Узбекистана Феруза из России. Выдачи журналиста добиваются власти Узбекистана. Россия отказала Ферузу в убежище, но есть надежда, что суд учтет, что уже после задержания летом прошлого года Феруз получил разрешение на пребывание в Германии. В Краснодаре суд приостановил на три месяца деятельность местного отделения “Яблока” . Кандидат в президенты от этой партии Григорий Явлинский выступил в твиттере с серьезной предвыборной программой: “Если я получу на выборах много миллионов голосов, то это будет гарантией того, что оппозиционеры не будут сидеть в тюрьме. А если ноль – то будут”.

. Кандидат в президенты от этой партии Григорий Явлинский выступил в твиттере с серьезной предвыборной программой: “Если я получу на выборах много миллионов голосов, то это будет гарантией того, что оппозиционеры не будут сидеть в тюрьме. А если ноль – то будут”. Навальному грозит новое уголовное дело: Следственный комитет проверяет, не преступны ли листовки с призывом к бойкоту выборов, которые распространяют его волонтеры. Глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что Навальный занимается “мелкими пакостями”. По ее мнению, раздача таких листовок была бы законной, если бы Навальный был зарегистрированным кандидатом. Увы, никто не спросил Памфилову, какой ему тогда был бы резон призывать к бойкоту выборов. Координатор липецкого штаба Навального получил 20 суток ареста.

Но главное не это. Главное, что сегодня 75 лет окончанию Сталинградской битвы, и Путин едет в Волгоград, ибо нет ничего важнее истории.

В Польше тоже так думают: принятые Сенатом поправки к закону “О национальной памяти” предусматривают уголовное наказание за использование словосочетания “польские лагеря смерти” (правильно говорить “нацистские лагеря смерти на территории оккупированной Польши”) и предусматривает три года тюрьмы за поддержку “бандеровской идеологии”. Возмущены Киев, Израиль, международное сообщество и польские интеллектуалы.

Минфин США еще раз объяснился по поводу совпадения “кремлевского списка” с телефонным справочником (секретная часть нужна, мол, для предотвращения "бегства" включенных в список людей из активов компаний, попадающих под санкционные риски), а ЦРУ объяснилось по поводу приезда в США подсанкционного Сергея Нарышкина и группы его коллег из Службы внешней разведки. Директор ЦРУ Майк Помпео, лично встречавшийся с Нарышкиным, сказал, что в этой встрече не было ничего неподобающего и что они обсуждали “непростые вопросы”.

Что это были за вопросы, никто не знает, зато сегодня мы узнаем содержание составленного республиканцами меморандума о ходе “русского расследования”. Вероятнее всего, там будет сказано (англ.), что администрация Обамы добилась разрешения на прослушивание Трампа на основании “досье Стила” о похождениях Трампа в Москве, но поскольку досье Стила было якобы оплачено людьми из окружения Хилари Клинтон, то налицо сговор действующего президента с одним из кандидатов. Таким образом “российское вмешательство” превратится во вмешательство демократов. Демократы и ФБР были резко против публикации этих секретных материалов, но президент Трамп ее одобрил. Сегодня же будет представлена новая американская ядерная доктрина.

Спортивный арбитраж оправдал 28 российских спортсменов, которых ранее лишили медалей за употребление допинга. Поедут ли они на этом основании на Олимпиаду в Пхёнчхане, пока не ясно. Там меж тем официально открыли Олимпийские деревни.

На Кубе покончил с собой старший сын Фиделя Кастро, Фиделито, заместитель президента кубинской Академии наук.

Ужасы соцсетей и мессенджеров. Газета New York Times нашла компанию, торгующую фальшивыми фолловерами в твиттере, и после публикации материала эти аккаунты стали исчезать. Из App Store исчез, а потом снова там появился Telegram, и медиа весь день стояли по этому поводу на ушах, хотя сам мессенджер работал.

О чем никто не напишет. В Петербурге умер участник “Поп-механики”, художник Циркуль (Юрий Красев), ему было 57 лет.

Три ссылки начнем с разговора о другом петербуржце:

“Рай ему видится жарко натопленной комнатой где-нибудь во Пскове, и чтобы непременно были клопы”. Филолог Николай Богомолов рассуждает о Михаиле Кузмине.

“Ну мы видели Куросаву, видели Мидзогути, да ну, хватит, ну что японцев смотреть”. Фрагмент готовящихся к печати воспоминаний Наума Клеймана о том, как он впервые попал в парижскую Синематеку и устроил в московском Музее кино ретроспективу Одзу.

Развлекательное. Инструкции Умберто Эко о том, как поменять водительские права, вы уже читали, поэтому здесь инструкция о том, как вести себя с таксистами. А если хочется еще и потанцевать, то вот история польского танго.

Зажигательных вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок