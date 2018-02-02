“Будут сидеть!” – сказал Явлинский

Все, что нужно знать рано утром 2 февраля
Доброе утро!
Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых дали восемь лет строгого режима и обязали заплатить 48,2 млн рублей штрафа. Заседание длилось целый день, потому что его приходилось периодически прерывать, чтобы сделать Белых капельницу. Екатерина Рейферт, на которой Белых женился в СИЗО, говорит, что с учетом состояния здоровья ее мужа такой срок равнозначен смертному приговору.
Продолжим про суды и следствия.
Но главное не это. Главное, что сегодня 75 лет окончанию Сталинградской битвы, и Путин едет в Волгоград, ибо нет ничего важнее истории.
В Польше тоже так думают: принятые Сенатом поправки к закону “О национальной памяти” предусматривают уголовное наказание за использование словосочетания “польские лагеря смерти” (правильно говорить “нацистские лагеря смерти на территории оккупированной Польши”) и предусматривает три года тюрьмы за поддержку “бандеровской идеологии”. Возмущены Киев, Израиль, международное сообщество и польские интеллектуалы.
Минфин США еще раз объяснился по поводу совпадения “кремлевского списка” с телефонным справочником (секретная часть нужна, мол, для предотвращения "бегства" включенных в список людей из активов компаний, попадающих под санкционные риски), а ЦРУ объяснилось по поводу приезда в США подсанкционного Сергея Нарышкина и группы его коллег из Службы внешней разведки. Директор ЦРУ Майк Помпео, лично встречавшийся с Нарышкиным, сказал, что в этой встрече не было ничего неподобающего и что они обсуждали “непростые вопросы”.
Что это были за вопросы, никто не знает, зато сегодня мы узнаем содержание составленного республиканцами меморандума о ходе “русского расследования”. Вероятнее всего, там будет сказано (англ.), что администрация Обамы добилась разрешения на прослушивание Трампа на основании “досье Стила” о похождениях Трампа в Москве, но поскольку досье Стила было якобы оплачено людьми из окружения Хилари Клинтон, то налицо сговор действующего президента с одним из кандидатов. Таким образом “российское вмешательство” превратится во вмешательство демократов. Демократы и ФБР были резко против публикации этих секретных материалов, но президент Трамп ее одобрил. Сегодня же будет представлена новая американская ядерная доктрина.
Спортивный арбитраж оправдал 28 российских спортсменов, которых ранее лишили медалей за употребление допинга. Поедут ли они на этом основании на Олимпиаду в Пхёнчхане, пока не ясно. Там меж тем официально открыли Олимпийские деревни.
На Кубе покончил с собой старший сын Фиделя Кастро, Фиделито, заместитель президента кубинской Академии наук.
Ужасы соцсетей и мессенджеров. Газета New York Times нашла компанию, торгующую фальшивыми фолловерами в твиттере, и после публикации материала эти аккаунты стали исчезать. Из App Store исчез, а потом снова там появился Telegram, и медиа весь день стояли по этому поводу на ушах, хотя сам мессенджер работал.
О чем никто не напишет. В Петербурге умер участник “Поп-механики”, художник Циркуль (Юрий Красев), ему было 57 лет.
Три ссылки начнем с разговора о другом петербуржце:
Зажигательных вам выходных!
Искренне ваши,
Семь-сорок
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