Ульяновские курсанты получили выговоры за самодельный клип

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации получили выговоры за клип, в котором они танцуют под песню Satisfaction. Об этом в пятницу сообщил агентству "Интерфакс" ректор института Сергей Краснов. Он уточнил, что с первокурсниками и их родителями проведены воспитательные беседы. По словам Краснова, учащиеся нарушили требования устава вуза.

Ректор добавил, что поступок студентов воспринят как проявление неуважения к чести и достоинству работников вуза и мнению о представителях отрасли.

Ролик с курсантами, танцующими в нижнем белье и фуражках, был снят осенью, а в январе стал набирать популярность в интернете. После этого глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию, а в Росавиации пообещали принять к руководству вуза и снявшимся в клипе курсантам дисциплинарные меры.

В приволжской транспортной прокуратуре не нашли оснований для отчисления курсантов, но перед ректором института поставили вопрос о привлечении учащихся к дисциплинарной ответственности. Студенты нескольких российских вузов, в свою очередь, выразили поддержку ульяновским курсантам и сняли свои версии клипа.