Прокуратура просит отменить референдум в одном из районов Москвы

Суд в Москве приостановил решение депутатов Академического района о проведении референдума после иска прокуратуры. Жителям предлагалось высказаться по вопросу ограничения высоты постройки новых зданий. Об этом сообщается на официальной странице Академического района в Facebook.

В суде посчитали, что референдум за сохранение малоэтажной застройки в районе может "нарушить права и свободы неопределенного круга лиц". Предварительное заседание назначено на 5 февраля.

Депутаты Академического района посчитали действия прокуратуры "давлением на местное самоуправление и любые ростки демократии". Они собираются отстаивать право жителей на референдум и обжаловать все решения суда.

Ранее депутаты муниципального округа Якиманка от партии "Яблоко" предложили местным жителям ограничить высоту строительства зданий в районе до 30 метров.