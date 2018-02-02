Писатели ответили Кузнецовой после ее критики детских книг

Российские писатели, издатели и критики направили открытое письмо уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой после того, как она раскритиковала современную детскую литературу. Текст письма опубликован в Facebook.

Писатели предположили, что список из 16 книг, которые Кузнецова назвала "страшными" не только для детей, но и для взрослых, был взят ею из развлекательного поста в социальных сетях. Авторы письма указали Кузнецовой на несправедливость ее высказываний о современной российской детской литературе.

Среди подписавших письмо писатели Лариса Романовская, Маша Трауб, Дина Сабитова, Евгения Пастернак, критик детской литературы Ксения Молавская, член Совета по культуре при президенте Александр Архангельский, литературный обозреватель Наталья Ломыкина.

1 февраля Кузнецова выступила в Москве на конференции в Российской государственной детской библиотеке. Омбудсмен представила список литературных произведений, который, по ее мнению, "страшно показать даже взрослым". В их число попали стихотворение Бориса Шварца "Веселая трава", сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь" и даже фрагмент стихотворения Сергея Михалкова "Грипп".