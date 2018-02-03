Кинофестиваль в Роттердаме завершился фильмом "Смерть Сталина"

В Роттердаме завершился 47-ой международный кинофестиваль. Главную награду получил фильм Кая Чанге "Вдовствующая ведьма", мрачная сатира на современный Китай.

На закрытии фестиваля показали комедию «Смерть Сталина», а ее автор Армандо Ианнуччи встретился с журналистами и зрителями. Британский режиссер следит за новостями из России, где его картина была лишена прокатного удостоверения. Он знает о том, что в кинотеатр «Пионер», осмелившийся ее показать, пришла полиция и сеансы были запрещены, о том, что Никита Михалков назвал фильм лишенным художественных достоинств, и о намерении КиноСоюза подать в суд на Министерство культуры в связи с запретом фильма. Знает он и о том, что москвичам, которые успели посмотреть фильм, он понравился.

Мой фильм высмеивает политиков, а не народ

Армандо Ианнуччи говорит, что ситуация напоминает ему те самые времена, о которых он снял свой фильм: даже в 40-е и 50-е годы ходили анекдоты про Сталина и про Берию, и люди, рискуя своей жизнью, рассказывали их, потому что смех позволяет сохранять свободу. Отвечая на обвинения, которые выдвигают против него российские чиновники, Ианнуччи сказал, что снимал комедию не о России, а лишь об обитателях Кремля. «Мой фильм высмеивает политиков, а не народ».

Путин всякий раз раздевается до пояса незадолго до выборов

На вопрос Радио Свобода, считает ли он современных российских политиков – Путина и его окружение, потенциальными персонажами комедии, Армандо Ианнуччи ответил: «Всегда следует с настороженность относиться к политикам, у которых нет чувства юмора. Мне кажется, что пиар-кампания Путина весьма забавна, ведь он всякий раз раздевается до пояса незадолго до выборов». Самым смешным персонажем недавней российской истории Ианнуччи считает одного из героев своего фильма – Никиту Хрущева, который расстроился из-за того, что ему не разрешили посетить Диснейленд в США. «Он был как ребенок, но ребенок с ядерной кнопкой».

Славу Армандо Ианнуччи принесли политические комедии, но сейчас он решил отдохнуть от них и готовится к съемкам фильма по роману Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд».