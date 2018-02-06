Озоновый слой над крупными городами продолжает разрушаться

Международная группа ученых обнаружила, что экологические законы, запрещающие выброс в атмосферу некоторых химических веществ, не помогают. Уровень озонового слоя атмосферы над крупными городами продолжает снижаться.
На данный момент исследователи выделяют две причины снижения уровня озона. В первом случае это глобальное потепление климата. Оно мешает нормальной циркуляции воздуха, особенно над крупными городами. Второй причиной могут являться химические вещества, которые распадаются в атмосфере и наносят вред озоновому слою. Эти компоненты входят в состав растворителей для красок.
В июне прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату. Он также назвал теорию глобального потепления выдумкой. Решение президента США раскритиковали лидеры многих стран.
По данным Всемирной метеорологической организации, 2017 год вошел в историю наблюдений как один из самых теплых. Исследователи подчеркивают, что количество углекислого газа в атмосфере продолжает расти, а уровень моря повышается.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.