Tesla вращается вокруг Солнца

Доброе утро!

Частная космическая компания SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, самую мощную и грузоподъемную в мире. В качестве груза в космос улетел принадлежащий основателю компании Илону Маску автомобиль Tesla, за рулем которого сидит манекен, а в салоне играет песня Дэвида Боуи Space Oddity. Почему это красиво, и так понятно, а почему это важно, объясняется тут.

Переходим к неважным новостям. Путину выдали корочки кандидата в президенты РФ, на выборах у него будет семь соперников, про которых можно почитать тут, хотя вы и так все о них знаете.

Некандидат в президенты Алексей Навальный объявил всенародную акцию против “государственного идиотизма”, призвав публиковать в сети фотографию парада Победы на Красной площади с поверженными нацистскими штандартами, на которых фигурирует нацистская символика (за публикацию этого снимка в Архангельске оштрафовали волонтера Навального). На допросе в Следственном комитете, где побывал Навальный, выяснилось, что он при задержании на акции 28 января причинил боль полицейскому, которого ударил “ногой в колено”. Видимо, будет еще одно уголовное дело. В связи с той же акцией в Петербурге и Чите задержаны волонтеры Навального.

После митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года прошел целый президентский срок, и суд, наконец, решил прекратить принудительное лечение осужденного Михаила Косенко (в последнее время осуществлявшееся амбулаторно). Другому болотнику, Владимиру Акименкову Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 10 тысяч евро: Акименков за полтора года в СИЗО почти полностью потерял зрение.

Все задержанное накануне руководство Дагестана арестовано судом в Москве. Сегодня назначат новое руководство. На должность премьера республики выдвинут министр из Татарстана.

В Туве сироты, которым после выпуска из детдома не предоставили никакого жилья, переночевали в Агентстве по делам детей. За это их задержали, а вместе с ними и правозащитницу Оюмау Донгак, которая по совместительству возглавляет предвыборный штаб Ксении Собчак в Туве. Сама Собчак в США – рассказывает, что в России нет другого способа добраться до телеэфира, чем через президентские выборы.

Россия провела масштабную амнистию трудовых мигрантов из Таджикистана – тем, кому был запрещен въезд в РФ за нарушение миграционного режима, теперь он снова разрешен. Зато у предприимчивых россиян за рубежом начались проблемы: европейские банки теперь придирчиво выясняют у россиян происхождение их средств (потому что Россия с нового года присоединилась к системе международного обмена информацией для борьбы с уклонением от налогов), американские же пристально изучают сделки клиентов, попавших в представленный Минфином США “кремлевский список”, хотя никакие санкции против внесенных туда людей пока не введены.

Тело погибшего в Сирии российского летчика доставлено в Россию (по данным источников, его удалось получить у боевиков через посредничество Турции).

На Тайване произошло сильное землетрясение – по меньшей мере два человека погибли, больше ста получили ранения. В городе Хуалянь обрушился отель, снимки впечатляют.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий “идеологию бандеризма” одновременно с разговорами о причастности поляков к Холокосту. Верховная Рада Украины осудила этот закон еще до подписания и требует пересмотра.

Три ссылки тоже начнем с пересмотра истории – уж пересматривать так пересматривать:

Учитель Леонид Кацва сравнивает последние советские и первые российские учебники истории. Перемены мощные, но их тогда никто особо не заметил.

Монологи. Здесь автор “Масяни” Олег Куваев рассуждает о себе, о жизни и о здравомыслии, а здесь бывший оперативник Центра “Э” рассказывает, почему он перешел в адвокатуру.

И на выбор рассуждения историка русской литературы Андреаса Шёнле о руинах у Бродского или красивая виньетка литературоведа Александра Жолковского о том, что от себя не убежишь.

Искренне ваши,

Семь-сорок