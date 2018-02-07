Amnesty International осудила химическую атаку в Сирии

Правительство Сирии выказало “полное презрение“ к международному праву, санкционировав в минувшее воскресенье химическую атаку с использованием хлора на город Серакаб в северо-западной провинции Идлиб. Об этом заявили в международной организации Amnesty International.

Правозащитники подчеркивают, что на следующий день, в понедельник, Совет Безопасности ООН не смог “преодолеть сопротивление России“ и принять внесенную США резолюцию, осуждающую применение боевых отравляющих веществ.

Сирийские повстанцы, между тем, сообщили, что во вторник вооруженные формирования, союзные режиму Асада, применили хлор против жителей города Африн в другой северо-западной провинции Халеб. 20 человек пострадали, из них семеро находятся в тяжелом состоянии.

Как заявляют повстанцы, после гибели летчика Романа Филипова Россия усилила бомбардировки стратегических коммуникаций и тем самым подготовила почву для использования химоружия силами, верными Асаду. Сообщается, что российская авиация также наносит удары по больницам в населенных пунктах, удерживаемых оппозицией.

Сирийские иммигранты, живущие в США, призывают президента Трампа не хранить молчание по поводу последних химических атак, которые, по их мнению, заслуживают прямого ответа со стороны Вашингтона.