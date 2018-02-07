В Башкирии и Татарстане расследуют дела о побоях и пытках в полиции

В Благовещенске возбуждено уголовное дело об избиении и пытках задержанного в отделе полиции, сообщает организация "Комитет против пыток".

Местный житель Кирилл Тиунов рассказал, что 22 июля минувшего года его забрали в полицию после конфликта, возникшего на праздновании его дня рождения. По словам потерпевшего, полицейские пытали его электрошоком и били ногами, заставляя сознаться в избиении женщины и ребенка.

Инцидент расследуется по статье о превышении должностных полномочий. Накануне аналогичное дело было возбуждено в Татарстане. По данным правозащитной организации "Зона права", 15 июля 2017 года в селе Маскара полицейские избили 53-летнего мужчину на праздновании Сабантуя. У потерпевшего зафиксированы многочисленные травмы.