Явлинский зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента

Центризбирком в среду зарегистрировал Григория Явлинского в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее в "Яблоке" сообщили, что в 80 регионах собрано 180 тысяч подписей в поддержку выдвинутого от партии кандидата.

Оппозиционер Алексей Навальный ранее обвинил предвыборный штаб Явлинского в том, что его сторонники не собирали, а подделывали подписи. Глава избирательной кампании Явлинского Николай Рыбаков назвал заявление учредителя ФБК оскорбительным.

В протоколе о проверке подписей за Явлинского эксперты выявили технический брак чуть более одного процента, сообщили в "Яблоке".

Накануне ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата в президенты действующего главу государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. В среду кандидатами в президенты, кроме Явлинского, зарегистрированы также уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов и лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, которые тоже, как утверждается, собрали по 100 тысяч подписей. Ранее были зарегистрированы кандидаты от КПРФ и ЛДПР – Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Ожидается, что ЦИК допустит к выборам 18 марта также Ксению Собчак и Максима Сурайкина.