Греф: работники Сбербанка добывают криптовалюту на рабочем месте

Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что сотрудники банка периодически попадаются на том, что добывают криптовалюту на рабочем месте. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

По словам Грефа, работники Сбербанка используют для добычи цифровых валют компьютеры с новыми видеокартами, которые банк закупил в прошлом году. Сам председатель правления майнингом криптовалют не интересуется. По мнению Грефа, есть более доходные объекты для вложения денег.

Ранее журнал Forbes опубликовал свой первый рейтинг бизнесменов, разбогатевших благодаря криптовалютам. Среди них создатель валюты Ethereum Виталик Бутерин. Его состояние журнал оценил в 400–500 миллионов долларов.

За последний год в России повысился интерес к криптовалютам, в частности из-за быстрого роста биткойна. В октябре 2017-го министр финансов Антон Силуанов пообещал выработать механизм контроля над выпуском и обращением цифровых денег на территории России. В 2014 году Центральный банк приравнял биткойн к финансовым пирамидам и рекомендовал запретить его выпуск.