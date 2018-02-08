Северная Корея провела военный парад за день до игр в Пхёнчхане

Северная Корея провела военный парад за день до официального начала Олимпийских игр в Пхёнчхане. По данным Associated press, в его подготовке участвовало около 10 тысяч военнослужащих.

Обычно мероприятие, приуроченное к годовщине основания армии КНДР, проводится в апреле, но в этот раз его перенесли на 8 февраля. Сообщалось, что власти Северной Кореи отвергли критику со стороны США и других стран, которые указали на недопустимость проведения военных мероприятий перед Олимпиадой.

Ранее официальный Пхеньян заявил, что северокорейская делегация не намерена встречаться с американскими коллегами в Пхёнчхане.

Накануне вице-президент США Майк Пенс сообщил о подготовке нового пакета санкций в отношении Северной Кореи. Он пояснил, что Вашингтон намерен заставить КНДР прекратить ракетно-ядерную программу.