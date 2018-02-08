Защита Никиты Белых обжаловала вынесенный ему приговор

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного по обвинению в получении крупной взятки, обжаловала вынесенный ему приговор. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с пресс-конференции, которую в четверг провела супруга Белых и его адвокаты.

Приговор по делу Никиты Белых был вынесен 1 февраля. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Защита потребовала полностью оправдать Белых и настаивает на его невиновности.

За время расследования и слушаний бывший губернатор неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия, а в день вынесения приговора его сопровождали врачи.

Белых задержали в июне 2016 года. По версии следствия, за взятку в 600 тысяч евро чиновник якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам бывший губернатор вины не признает и считает дело провокацией спецслужб. Задержание Никиты Белых курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который также занимался делом бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.