Украинские пограничники заявили об обстреле с территории России. Инцидент произошел днем в четверг вблизи села Ушаковка Луганской области. Никто из военнослужащих Украины не пострадал. Ответный огонь не открывался. Киев называет произошедшее "провокацией".

Всего за последние сутки в Донбассе сепаратисты около 20 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные заявляют, что сбили российский беспилотник "Орлан-10". По их словам, за полтора месяца это уже четвертый сбитый беспилотник данного типа.

Украинский проект "Информационное сопротивление" сообщает, что артиллерийские установки сепаратистов в Донбассе постоянно находятся в режиме боевой готовности. Сами сепаратисты ежедневно отрабатывают выходы на огневые позиции на линии фронта.

На территориях сепаратистов также были замечены зенитные ракетные комплексы "Стрела", танки и системы залпового огня "Град". Об этом заявили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ. Они отмечают, что таким образом сепаратисты нарушают Минские договоренности.

Ранее в четверг стало известно о запланированной на следующую неделю встрече "нормандской четверки". Представители Германии, России, Украины и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию в Донбассе на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

На востоке Украины за три года войны погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Москва отвергает эти обвинения.