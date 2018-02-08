Сотрудника спецслужб Португалии осудили за шпионаж в пользу России

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Сотрудник Службы информации и безопасности Португалии Фредерико Карвальхао осужден на семь лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство Reuters.
Карвальхао был задержан в Риме в 2016 году. По версии следствия, он собирался продать российскому агенту информацию о деятельности НАТО и Европейского союза.
Утверждается, что сумма сделки составляла десять тысяч евро. Карвальхао экстрадировали в Португалию, где он предстал перед судом. Защита осужденного собирается обжаловать приговор.
Ранее представители литовских спецслужб сообщили о том, что арестовали троих граждан Литвы по подозрению в шпионаже в пользу России.
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