Сотрудника спецслужб Португалии осудили за шпионаж в пользу России

Сотрудник Службы информации и безопасности Португалии Фредерико Карвальхао осужден на семь лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Карвальхао был задержан в Риме в 2016 году. По версии следствия, он собирался продать российскому агенту информацию о деятельности НАТО и Европейского союза.

Утверждается, что сумма сделки составляла десять тысяч евро. Карвальхао экстрадировали в Португалию, где он предстал перед судом. Защита осужденного собирается обжаловать приговор.

Ранее представители литовских спецслужб сообщили о том, что арестовали троих граждан Литвы по подозрению в шпионаже в пользу России.