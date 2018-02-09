Спортивный арбитраж отклонил иски 47 россиян к МОК

Выездная панель Спортивного арбитражного суда в Пхёнчхане отклонила апелляции всех 47 россиян, оспаривавших решение Международного олимпийского комитета о их недопуске до участия в Олимпийских играх, которые открываются в эту пятницу.

В числе россиян, которые не смогут участвовать в играх в Пхёнчхане – шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, а также такие лидеры российской сборной, как биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

45 спортсменов и два тренера не смогли доказать, что решение МОК было дискриминационным, произвольным или нечестным, говорится в постановлении суда. Международный олимпийский комитет одобрил решение спортивного арбитража и воспринял его как поддержку борьбы с допингом.

В начале недели 32 российских атлета, которые предположительно не были связаны с применением допинга, подали в арбитраж апелляции на отказ МОК допустить их до Олимпиады. Одновременно с этим в суд обратились 13 спортсменов и 2 тренера, которых комитет отказался пригласить на игры несмотря на решение арбитража о недоказанности их причастности к использованию запрещенных веществ.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в Играх было зарегистрировано 169 атлетов.