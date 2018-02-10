Эффект Барбары Стрейзанд. Олег Дерипаска против Алексея Навального

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных к распространению материалов страницу сайта оппозиционера Алексея Навального с расследованием в отношении бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, а также видеоролик на сайте Youtube, посвященный этому расследованию.

Как указано на сайте ведомства, основанием для этого стало решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. На сайте суда этого решения пока нет, однако эксперты считают, что причины здесь могут быть чисто технические – просто не успели выставить на официальную страницу. В Фонде борьбы с коррупцией собираются оспаривать решение как суда, так и Роскомнадзора. Об этом Радио Свобода рассказал юрист ФБК Иван Жданов.

– Во-первых, мы собираемся обжаловать действия Роскомнадзора, который прислал нам только уведомление и внес домен "Navalny.com" в реестр запрещенных сайтов. В ближайшее время мы ознакомимся с материалами дела и будем вступать в этот процесс и обжаловать то решение, которое там вынесено. Насколько понимаю, они уже заявляют о том, что было решение – определение об обеспечительных мерах, его мы тоже, безусловно, будем обжаловать. Поэтому нам, в принципе, все понятно.

– Почему, по вашему мнению, Дерипаска обратился именно в Усть-Лабинский суд?

это просто беспрецедентно для России. Такого еще никогда не было

– Отличный вопрос. Если это исковое производство и мы ответчики по делу, а мы, безусловно, должны быть хотя бы заинтересованными лицами, то это Люблинский либо Симоновский суд города Москвы. А если мы судимся по блокировкам, мы всегда попадаем в Таганский районный суд города Москвы. И нам бы тоже очень хотелось посмотреть, на основании чего Усть-Лабинский суд принимает такие решения. Может быть, там что-то в деле есть, какие-то разъяснения, но законных оснований для этого я не вижу.

– Олег Дерипаска написал в пятницу на своей странице в Инстаграме, что собирается обратиться в суд о защите чести и достоинства. И уже через несколько часов решение суда. Почему так поспешно?

– Есть готовое решение, и Роскомнадзор мигом его исполняет. Внесение в реестр запрещенных сайтов с такой скоростью возможно только в двух случаях – это когда по требованию прокуратуры вносится сайт в реестр экстремистских сайтов и когда на сайте есть информация о проведении несогласованных публичных мероприятий. Тогда они быстро, мгновенно это могут сделать по решению прокуратуры, и уже потом идет процедура обжалования. А чтобы так, когда дело касается физического лица и информации о частной жизни… Я абсолютно уверен, что это просто беспрецедентно для России. Такого еще никогда не было. И почему такая скорость – понятно, потому что он явно может контролировать этот суд.

​Олег Дерипаска провел детство в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Как пишет Алексей Навальный в своем блоге, именно там Дерипаска подает в суд и всегда этот суд выигрывает. Однако на сайте суда и в других базах Радио Свобода удалось выяснить, что дела, связанные с именем Дерипаски, датируются 2010 и 2011 годами.

​Другой не менее важный вопрос в этой истории – каким образом те или иные материалы и сайты попадают в реестр запрещенных. Каковы механизмы и кто принимает решение, какова роль Роскомнадзора – объясняет директор Информационно-аналитического центра СОВА Александр Верховский:

– Роскомнадзор как таковой является исполнительным органом. Существует несколько механизмов, по которым в это ведомство попадают сведения о том, что именно надо заблокировать в интернете. Основной – это реестр сайтов на блокировку. Блокировка происходит по разным причинам, потому что там, скажем, детская порнография поступает от одного ведомства, пропаганда наркотиков – от другого ведомства, подстрекательство к суициду – от третьего. Решения по экстремизму в этот реестр попадают по решению суда. В сущности, они должны попадать туда в связи с федеральным списком экстремистских материалов. Но на практике это не так – федеральный список сам по себе, а этот реестр сам по себе почему-то. Второй механизм – это так называемый "закон Лугового", который позволяет Генпрокуратуре без суда выносить решение о блокировке материалов, подстрекающих к терроризму, беспорядкам, а также к несанкционированным митингам, в том числе когда еще согласования не получено. И таких случаев довольно много. Я бы сказал, что сейчас этот второй внесудебный механизм дает в несколько раз больше материалов вокруг экстремизма, скажем так, чем судебных. И наконец, третий вариант, который вроде бы в законе вообще не предусмотрен, но тем не менее на практике появился, по крайней мере с 2016 года, когда прокуроры идут в суд и просят признать некий материал незаконным. Не экстремистским, а незаконным, противоречащим законодательству, и в этой связи заблокировать. Это немножко странный фокус, но тем не менее он тоже время от времени делается. Чаще всего это в Чечне почему-то происходит.

– То есть можно вносить в реестр материалы, даже не приглашая ответчика?

– Механизм работает так. Если дело идет через суд, то, конечно, ответчика неплохо бы пригласить. Но фокус в том, что прокурор может не знать, кто здесь заинтересованное лицо. Ну, вот есть какой-то абстрактный ролик, допустим, и непонятно, кого звать в суд в качестве ответчика, какой-нибудь ролик запрещенной в России ИГИЛ. Иногда, конечно, прокурор мог бы догадаться, кого позвать, но не зовет, и дело рассматривается без ответчика.

– В данном случае речь идет не о государственной тайне и по большому счету не о политике. Почему это делается с такой поспешностью?

– Потому что на самом деле все решения о блокировке принимаются либо просто в порядке плановой работы, когда конкретные ролики просто методично блокируют, либо есть какой-то конкретный повод, который провоцирует того или иного прокурора на действия. Иногда это прозрачно, а иногда – нет. Но вот тут очень прозрачно, но это не значит, что он должен ссылаться, например, на конкретный ролик даже. Он может сослаться на любой другой и требовать блокировки всего сайта. Потому что процедура такова (это тоже является ее неприятной особенностью), что блокируется не тот конкретный материал, который вызывает неудовольствие прокуратуры, может в связи с этим блокироваться весь сайт, хуже того – весь физический адрес, IP-адрес, на котором могут сидеть еще другие сайты, вообще никакого отношения к этому не имеющие. Очень редко блокируется только конкретный материал.

Между тем после решения Роскомнадзора интерес к запрещенному ролику резко вырос. Сам Алексей Навальный напомнил в своем блоге об "эффекте Стрейзанд", который коротко выражается в старой русской поговорке – "Запретный плод всегда сладок".