Последствия "Рыбкагейта": Навальный подал в суд на Роскомнадзор

Оппозиционный лидер Алексей Навальный подал иск к Роскомнадзору, который обязал политика удалить с сайта Navalny.com данные расследования Фонда борьбы с коррупцией про руководителя аппарата правительства Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаску. Об этом во вторник сообщают "Ведомости" со ссылкой на текст иска.

Дерипаска и Приходько назвали расследование Навального "провокацией". Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края внес видеозапись расследования и блог Навального в реестр запрещенных сайтов. Ведомство также потребовало от Радио Свобода, "Медиазоны", Znak.com, Newsru.com, "Сноба" и The Village удалить фотографии, видео и "иную личную информацию" из публикаций о Дерипаске. При этом самого распоряжения суда издания не получили.

Навальный обвиняет заместителя главы правительства России Сергея Приходько в коррупции. По данным оппозиционера, чиновник в августе 2016 года провел три дня на яхте Дерипаски. Зампред правительства и олигарх плавали на судне у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из Инстаграма и книги одной из этих девушек – Анастасии Вашукевич – Насти Рыбки. Навальный считает "взяткой" то, что Дерипаска "катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга".

После публикации расследования Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) из-за размещения в социальных сетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров. Иск миллиардера начнут рассматривать 1 марта.

14 февраля YouTube и Instagram должны удалить фото и видео с участием олигарха Олега Дерипаски, вице-премьера правительства РФ Сергея Приходько и Анастасии Вашукевич – Насти Рыбки.

Навальный опубликовал фильм-расследование ФБК 8 февраля. В нем он заявил, что Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. На основании фото и видео, а также аудиозаписи, сделанных Настей Рыбкой, Навальный делает вывод, что Дерипаска обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по мнению оппозиционера, Дерипаска давал Приходько взятки.

В своем расследовании Алексей Навальный подчеркивает, что его главный герой – Сергей Приходько:

"Я хотел бы обратить внимание, что в этой истории нас больше всего интересует Папа – госчиновник Приходько, получивший взятку. Во вторую очередь взяткодатель – олигарх Дерипаска, компании которого получают огромные государственные субсидии. А гражданка Рыбка – в самую последнюю очередь. Понимаем, что есть... эээ... объективные причины, почему к ней приковано общественное мнение, но призываем всех не терять Папу во всех этих удивительных событиях", – сообщает Алексей Навальный.

Политолог Екатерина Шульман напоминает, что Сергей Приходько, несмотря на высокие посты, никогда не был публичной фигурой:

Должность этого человека очень значимая. Руководитель аппарата правительства – это такой второй премьер-министр

– Его имя всплыло в связи с этим расследованием, и в результате возникает ощущение, что это какой-то там тайный дирижер и серый кардинал то ли внешней, то ли внутренней политики, то ли того и другого вместе. На самом деле, дело обстоит совершенно не так. Его значение для российской государственной власти состоит не в тайном влиянии, а в совершенно явных должностях, которые он занимал на протяжении последних 20 с лишним лет. Дело не в том, что в связи с этой цепью информационных случайностей вскрылся какой-то вот закулисный кукловод. Просто есть люди публичные, есть люди не публичные, но в нашей политической системе должность имеет значение. А должность у этого человека очень и очень значимая. Ну, вот что касается его нынешней позиции, я могу сказать, что руководитель аппарата правительства – это такой второй премьер-министр. Аппарат правительства – это и есть правительство. Это та машина, которая перерабатывает и готовит, и делает финальные версии, скажем так, пропуская через себя, всех правительственных документов, всех результатов его работы. Руководитель аппарата правительства курирует законопроектную деятельность, то есть все проекты законов, которые вносятся потом в Думу, проекты постановлений правительства, все результаты совещаний, заседаний, любой правительственной работы – все это, собственно, делается, материализуется посредством работы аппарата. То есть это действительно очень и очень значимая должность.

​– ​Как вышло, что о Сергее Приходько действительно известно не так много?

– Я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы у нас с вами не возникло ощущение, что мы вскрываем какие-то закулисные тайны. Никаких тайн тут нет, просто есть люди, к которым больше цепляются медиа, либо они сами хотят быть публичными спикерами, либо на них возлагаются такие обязанности, а поэтому вот они у всех на виду, и их имена известны. А этот человек на протяжении всей нашей новейшей истории занимал должности, которые значимы сами по себе объемом своих полномочий, и у руководителя аппарата правительства просто очень много полномочий, прописанных в его должностной инструкции, он очень много чего может сделать. А кроме того, это всегда были должности, значимые своей близостью к первым лицам. То есть он был помощником президента Ельцина, он был заместителем руководителя главы администрации при Ельцине и при Путине. Он перешел в аппарат правительства при Медведеве. То есть он всегда был рядом с первым лицом по должности, не по причине их каких-то там особых отношений, а именно по должности. В наших условиях это гораздо важнее, чем всякие влиятельности, основанные на личной близости или даже на общей биографии. Потому что наша политическая система – бюрократическая система, в ней ранги имеют значение, в ней посты имеют значение, в ней место красит человека, а не наоборот.

– ​Этот скандал может навредить его карьере?

Разумеется, никаких увольнений по итогам публичных скандалов у нас не бывает, но это неприятная для них история

– Обычно говорят в таком случае, что нет, даже наоборот, если против какого-то чиновника начинается публичное антикоррупционное расследование, это только укрепляет его позиции, потому что нельзя никого уволить под давлением общественности. Это вроде бы правда, но не совсем. Разумеется, никаких увольнений по итогам публичных скандалов у нас не бывает, но посмотрите на участников такого рода разборок, становится им лучше от этого? Нет, не становится. Предпочли бы они, чтобы именно они попали в герои очередного фильма на YouTube? Разумеется, они не хотели бы этого. Это неприятная для них история. Вроде бы все это делают, как обычно говорят, все так поступают, все на яхтах катаются, – все делают, да не все попадаются. Тоже некая ущербность в этом есть, это снижает их иммунитет. А все эти люди находятся в ситуации постоянной жестокой конкурентной борьбы с такими же, как они сами. Я не уверена в том, что Сергей Приходько как-то мечтал и рассматривался на должность следующего министра иностранных дел. Почему я так не думаю – потому что я слышу эти разговоры много лет. Он уже 20 лет такой теневой министр иностранных дел. Все время так или иначе в аппаратных кругах обсуждается, что вот он будет министром, а он им все не становится. И я сомневаюсь, честно говоря, что он им собирался становиться. Но если были планы по его переходу на какую-то более публичную должность, на какую-то более фронтальную, например, в связи с изменением состава правительства после выборов, то, конечно, такого рода история не помогает этим планам сбыться. Это заставляет оправдываться, это приклеивается к имени. Да, за это не увольняют, у нас такого нет, но за это и не поощряют, – полагает политолог Екатерина Шульман.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков, в качестве представителя "Медиазоны" побывавший в Усть-Лабинском районном суде, так и не смог ознакомиться с определением суда, на основании которого Роскомнадзор потребовал удалить несколько сообщений о расследовании в средствах массовой информации. По информации адвоката, гражданский иск Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич находится в производстве у председателя суда Владимира Осипенко. На просьбу ознакомить с определением и гражданским делом Осипенко ответил отказом:

С нашей точки зрения, это решение незаконное, оно затрагивает интересы "Медиазоны" и Навального

– Ни я, ни представитель Навального Вячеслав Гимади не видели ни одного решения и постановления. Мы вдвоем приехали в этот суд, и нам фактически отказались выдавать эти материалы, потому что ни Навальный, ни "Медиазона" не являются участниками процесса. Формально, да, они не являются участниками процесса, но эти решения о блокировке информации абсолютно незаконны, и естественно, они затрагивают права как "Медиазоны", как средства массовой информации, так и Навального, блогера, который осуществляет свою деятельность по расследованию, по публикации. Это его информация, она размещена у него, так же как и на "Медиазоне". Поэтому, с нашей точки зрения, решение незаконное, оно затрагивает права "Медиазоны" и Навального, но суд идет по такому пути, чтобы как можно было меньше доступа к материалам дела. Так что пока мы не ознакомились с материалами дела и даже не видели это решение.

– ​А как вас вообще встретили в Усть-Лабинском суде, кто с вами разговаривал? Что за судья выписывал такое предписание?

– Мы приехали, все было достаточно мирно, корректно, в рабочем порядке. Судья – Владимир Осипенко. По делу есть истец – Дерипаска, два ответчика – это Вашукевич и Кириллов, и третье лицо – Федеральная служба, Роскомнадзор. Мы разговаривали сначала с помощником, а потом в присутствии помощника просили разговаривали с самим судьей, объясняли нашу позицию о том, что необходимо нас допустить к материалам дела, дать ознакомиться, выдать хотя бы копии. Но судья сказал, что, поскольку права Навального и "Медиазоны" никак не затронуты, подавайте ходатайство через канцелярию, а мы будем уже рассматривать, разбираться, чем же затронуты ваши права, и принимать решение.

– ​У вас не вызвало изумление, что именно в Усть-Лабинске суд принял это решение? Это связано с тем, что Дерипаска родом из Краснодарского края, из Усть-Лабинска?

– Ну, изумления это не вызвало, это достаточно грамотное решение. По такой категории дел это запускается именно так. Юридически грамотное решение, все в рамках дозволенного. У нас вызвала изумление сама скорость реакции. То есть 8 февраля вышел ролик, а 9 февраля вечером Роскомнадзор уже рассылал уведомления "Медиазоне" и другим СМИ, Радио Свобода тоже. Такая скорость осуществления впервые на моей памяти.

У нас вызвала изумление скорость реакции: 8 февраля вышел ролик, а вечером Роскомнадзор рассылал уведомления СМИ

– ​Предписание выдано, но, как мне кажется, это только увеличило интерес к делу, люди стали, наоборот, больше смотреть, интересоваться этим расследованием и его подробностями. Возможно ли что-то в наше время, в принципе, удалить из интернета раз и навсегда?

– Ну, вот я не понимаю, почему наши власти не могут понять и выучить уже этот "эффект Стрейзанд". Естественно, все запреты вызывают только повышенный интерес. Через два дня про расследование Навального забыли бы все, периодически вспоминали бы, если бы проводились дополнительные митинги или суды. Навальный напрямую говорил: подавайте на нас в суд, мы будем отстаивать свою позицию. И вот эти все решения о том, чтобы подать в суд, они, может быть, юридически грамотные, но с точки зрения паблик релейшенс они, естественно, вызывают огромные вопросы. А скрывать информацию настолько бессмысленно... Роскомнадзор выдает, допустим, определенные страницы, которые надо удалить, и СМИ удаляют эту страницу, размещают информацию на странице с измененным названием, и все, и суду надо опять принимать опять новое решение. Это же может продолжаться бесконечно! Скрыть информацию в нынешнем информационном обществе можно только как в Северной Корее – просто запретив интернет, ограничив его до уровня IBM PC, TXT 1988 года.

– ​А вам вообще что-то известно об иске против Насти Рыбки и Алекса Лесли? Каковы могут быть его перспективы?

Скрыть информацию в нынешнем информационном обществе можно только как в Северной Корее – просто запретив интернет

– Мы его, конечно, не видели. Мы можем только догадываться, что он связан с публикацией информации о частной жизни. Тут возникает очень много вопросов, в том числе юридических, потому что частная жизнь – это же двусторонний процесс, там принимали участие две стороны. А в нашем случае там принимал еще участие зампред правительства Российской Федерации, товарищ Приходько. Так вот, если в этих трех сторонах, если одна сторона – Анастасия – публикует эти данные, то они перестают быть прерогативой исключительно Олега Дерипаски, тут уже принимает решения Вашукевич. И вот здесь достаточно сложный юридический вопрос. Но мне кажется, что это не может быть исключительно собственностью Дерипаски, который не хочет ее распространять. Раз вторая сторона – Вашукевич – хочет ее распространять, ну, тут уже сложно ее ограничить. Другой вопрос, более важный для граждан Российской Федерации, да и вообще всего мира, – это вопрос, связанный с пребыванием на этой яхте вице-премьера Приходько. У Навального есть догадки, что это вид коррупции, какая-то взятка, и вполне возможно, это является оказанием неких услуг, даже не интимных, вице-премьеру со стороны крупного бизнесмена. На каких условиях он там пребывал, как все это оплачивал, какие вопросы они решали... Это государственный деятель, пребывание которого на одной яхте с олигархом и секс-работницей может являться не частной беседой и не частной жизнью, а элементом государственной политики. Поэтому этот деятель должен быть готов к тому, что информация станет известна обществу, – полагает адвокат Александр Попков.



Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о намерении и дальше распространять расследование ФБК об отдыхе зампреда правительства РФ Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски в сопровождении девушек, предоставляющих эскорт-услуги. По словам оппозиционера, это единственный способ ответить на беспрецедентную серию запретов, последовавшую за публикацией антикоррупционного ролика. Размещенное 5 дней назад на YouTube видео "Яхты, олигархи, девочки. Охотница на мужчин разоблачает взяточника" набрало свыше 4 миллионов просмотров.