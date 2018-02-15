Такое настроение, что вокруг заговор

Доброе утро!

19-летний молодой человек пришел в школу в городе Паркленд, штат Флорида, где раньше учился, и начал стрелять из винтовки AR-15. 17 погибших, не менее 14 раненых. Нападавший задержан, полиция изучает его соцсети. В 2018 году это уже восьмой случай стрельбы в учебных заведениях США с убитыми или ранеными.

Несколькими часами ранее в результате перестрелки у штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд были ранены три человека, в том числе полицейский.

В России, наоборот, все спокойно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли объявлен траур по погибшим в Сирии россиянам, переспросил: “В связи с чем должен объявляться траур?”. По новой информации агентства Bloomberg, раненые в результате удара американской авиации в Сирии бойцы частной военной компании Вагнера лечатся в госпиталях Минобороны в Москве и Петербурге, несколько человек скончались уже там. Независимая расследовательская группа CIT назвала имена еще трех погибших. В Госдуме подготовлен законопроект, легализующий деятельность ЧВК, правительство России готовит на него отзыв. Сейчас участие россиян, не состоящих на военной службе, в боевых действиях где бы то ни было является уголовно наказуемым по статье “наемничество” – просто никого не наказывают.

Незаконной в России является и предвыборная агитация с участием несовершеннолетних – просто в дагестанских школах об этом не знают, в связи с чем дети радостно фотографируются с плакатиками “Мы голосуем за Путина!”. Центральная избирательная комиссия не обнаружила признаков агитации в том, что Первый канал повторяет в прайм-тайм четырехсерийный фильм Оливера Стоуна про Путина, но на всякий случай рекомендовала каналу этого не делать. Сегодняшний показ четвертой серии поэтому отменили. Кандидат в президенты Ксения Собчак подала в Верховный суд иск с требованием отменить регистрацию кандидата Путина, потому что он “злоупотребил правом путем обхода закона”, оставив Медведева президентствовать вместо себя в 2008 году. Перспективы у иска нулевые, но Собчак рада, что сказала это вслух.

Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, живущий сейчас в Украине, рассказал в заочном суде над экс-президентом Виктором Януковичем, как Путин решил аннексировать Крым: "22 февраля Путин чуть не попал в авиакатастрофу в Сочи на вертолете и воспринял это как попытку покушения на него иностранных спецслужб. В этот же день произошло бегство Януковича, и у Путина было такое настроение, что вокруг заговор. В ночь с 22 на 23 февраля собрали срочное совещание. Большинство его участников выступили против аннексии Крыма, поскольку это противоречит конституции России, однако Путин настоял на аннексии". Сам Пономарев на этом совещании не присутствовал, но ему рассказали. Песков сказал, что ничего такого не было. Сегодня в суде будет давать показания Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года.

Путин и президент Украины Порошенко обсудили по телефону обмен пленными между Россией и Украиной. На обмен очень надеется кинорежиссер Олег Сенцов, арестованный в Крыму и осужденный в России на 20 лет по обвинению в терроризме. Сенцов впервые позвонил домой из колонии в городе Лабытнанги.

Одесские новости. Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приехал в Амстердам, где ему выдали европейский вид на жительство (Саакашвили женат на гражданке Нидерландов). Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в Борисполе по обвинению в коррупции. Некогда Саакашвили его тоже в этом обвинял, называя “хапугой”.

После обвинений в коррупции ушел в отставку президент ЮАР Джейкоб Зума. Этого требовала его собственная партия Африканский национальный конгресс.

В Венгрии борьба с Джорджем Соросом вышла на новые рубежи: правительство внесло в парламент законопроект “Стоп Сорос”, жестко ограничивающий деятельность неправительственных организаций, занимающихся помощью мигрантам и национальным меньшинствам (имеются в виду цыгане). Далеко не все эти организации получают финансирование от фонда “Открытое общество”, но в сознание венгерских граждан уже внедрена мысль о том, что массовый приток беженцев в Европу организовал лично Сорос.

Британский МИД официально обвинил России в организации кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, в США российский хакер Владимир Дринкман получил 12 лет тюрьмы за кражу финансовой информации.

К вопросу о том, как получить 130 тысяч долларов без всяких хакеров: адвокат президента США Майкл Коэн признал, что выплатил такую сумму порноактрисе Сторми Дэниэлс, хотя никакого романа у нее с Трампом не было. Поскольку у вас, дорогие читатели, тоже наверняка не было романа с Дональдом Трампом, можно попробовать обратиться к Коэну – вдруг и вам заплатит.

Три ссылки начнем с историй, героям которых эти 130 тысяч сильно бы пригодились:

“Практически любой из нас, при определенных обстоятельствах, рискует оказаться на улице или стать алкоголиком” – рассказ фотографа Андерса Шонборга о том, как он снимал шведских бездомных и пытался им помочь. Или: “Я искренне считаю, что у всех, абсолютно у всех людей в той или иной степени есть проблемы с психикой” – три истории о депрессии, очень разных и очень похожих.

Монологи трех московских современных поэтов о времени, речи и насилии.

И про историю. Ликбез о календарях – к столетию перехода России на григорианский календарь и ликбез о мемориальных законах, которые принимают пачками в странах Восточной Европы – последней такой страной недавно стала Польша.

Искренне ваши,

Семь-сорок