ОБСЕ обеспокоена блокировкой в России доступа к сайту Навального

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир обеспокоен блокировкой в РФ доступа к сайту Алексея Навального, где размещена личная информация об Олеге Дерипаске. Сообщение об этом он опубликовал в четверг в "Твиттере".

"С беспокойством следим за блокировкой сайта navalny.com регулятором Роскомнадзор в России из-за доклада о расследовании. Защита личной информации не может использоваться для того, чтобы препятствовать освещению вопросов, представляющих общественный интерес, или обосновывать полную блокировку веб-сайта", - написал он.

Ранее Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к страницам сайта Алексея Навального, где размещена личная информация об Олеге Дерипаске. Роскомнадзор также ожидает решения от компании Googlе об удалении с YouTube материалов, указанных в решении суда.